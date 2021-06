Rusko oznámilo, že bude strieľať priamo na lode narušujúce hranice

Na archívnej snímke Sergej Riabkov Foto: TASR

Rusko 24. júna (TASR) - Rusko je pripravené mieriť priamo na vojenské lode narušujúce jeho hranice, ak tieto plavidlá nebudú reagovať na varovania. Vysokopostavený ruský diplomat Sergej Riabkov to uviedol vo štvrtok v ostrom vyhlásení po incidente v Čiernom mori, počas ktorého britský torpédoborec plával neďaleko Krymského polostrova v oblasti, ktorú Rusko pokladá za svoje teritoriálne vody.Informácie priniesla tlačová agentúra AP.Rusko uviedlo, že jedna z jeho vojenských lodí vypálila v stredu varovné výstrely a vojenské lietadlo zhodilo bomby na trasu britského torpédoborca Defender, aby ho vyhnala z oblasti neďaleko Sevastopola. Británia tento popis situácie poprela a trvala na tom, že na jej loď sa nestrieľalo, pričom sa plavila v ukrajinských vodách. Británia, tak ako väčšina medzinárodného spoločenstva, považuje Krym sa ukrajinské územie aj napriek jeho anektovaniu Ruskom v roku 2014, pripomína AP.Tento incident bol prvým prípadom od studenej vojny, keď Moskva priznala použitie ostrej munície na odstrašenie vojenskej lode Severoatlantickej aliancie (NATO). To len zdôrazňuje, že v tomto období napätia medzi Ruskom a Západom rastie hrozba vojenských zrážok.Námestník ruského ministra zahraničných vecí Riabkov vo štvrtok vyhlásil, že. Dodal, že budú chránenéSarkasticky poznamenal, že britské námorné sily by mali premenovať svoj torpédoborec z Defender (Obranca) na Aggressor (Útočník), a varoval, žeNa otázku, čo Rusko urobí, aby zabránilo narušovaniu hraníc loďami v budúcnosti, Riabkov reportérom odpovedal, že bude pripravené strieľať do terčov, ak varovania nebudú stačiť.citovala Riabkova ruská tlačová agentúra Interfax.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odsúdil incident akoBritánie a dodal ostré varovanie.povedal Peskov v telefonáte s reportérmi.Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok už skôr uviedol, že britský torpédoborec, po ktorom ruská strana údajne vypálila varovné výstrely pri pobreží Krymského polostrova, legálne operoval v medzinárodných vodách.povedal Johnson novinárom.dodal.