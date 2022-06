Rusko oznámilo, že na západe Ukrajiny zničilo sklad zbraní od NATO

Moskva 15. júna (TASR) - Rusko v stredu oznámilo, že jeho sily zničili na západe Ukrajiny sklad obsahujúci zbrane dodané Severoatlantickou alianciou (NATO). Správa prišla v čase, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzýva západných spojencov, aby urýchlili dodávky zbraní jeho krajine. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Neďaleko mesta Zoločiv v Ľvovskej oblasti rakety dlhého doletu Kalibr s vysoko presným navádzaním zničili muničný sklad so zahraničnými zbraňami dopravenými Ukrajine členskými štátmi NATO, vrátane húfnic M777 kalibru 155 mm," uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany.



Ukrajina v utorok oznámila, že dostala len desať percent zbraní, ktoré žiadala od Západu na zabránenie postupu ruskej armády.



Ruské invázne jednotky v súčasnosti sústreďujú svoju palebnú silu na strategicky dôležité priemyselné mesto Severodoneck, keďže sa pokúšajú dobyť územie východnej Ukrajiny.



Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v stredu uviedol, že Ukrajina zrejme do dvoch rokov už nebude existovať.



"Videl som správu, že Ukrajina chce od svojich zahraničných pánov dostať LNG (skvapalnený zemný plyn) na základe dohody o pôžičke a prenájme, pričom platby za dodávky by poslala do dvoch rokov," napísal v odkazovej aplikácii Telegram Medvedev, ktorý je teraz podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie.



"A kto hovorí, že do dvoch rokov bude ešte Ukrajina existovať na mape sveta?" uviedol Medvedev, blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina.



Ukrajinský prezident Zelenskyj apeloval na Západ, aby posielal Ukrajine ťažké zbrane, a kritizoval "zdržanlivosť" niektorých európskych lídrov, ktorá podľa neho "veľmi spomalila dodávky zbraní".



"Som vďačný za to, čo prichádza, ale musí to prichádzať rýchlejšie," povedal Zelenskyj dánskym novinárom v utorok na online brífingu.



Spojené štáty a Británia oznámili, že poskytujú Kyjevu delostrelecké batérie s presne navádzanou muníciou dlhého doletu, a neuposlúchli tak varovania Kremľa.