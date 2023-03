Rusko oznámilo, že naďalej bude USA vopred informovať o testoch rakiet

Moskva 30. marca (TASR) - Rusko bude aj naďalej Spojené štáty vopred informovať o svojich raketových testoch. Bude to robiť aj napriek tomu, že pozastaviloí účasť na Novej dohode START obmedzujúcej počet jadrových zbraní. Oznámil to vo štvrtok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Riabkov zmenil svoje vyhlásenie zo stredy, keď uviedol, že Moskva pozastavuje akúkoľvek výmenu informácií s Washingtonom, ktorá vyplývala z Novej dohody START. Ruský prezident Vladimir Putin pozastavil účasť Ruska na zmluve vo februári. Rusko však má podľa Riabkovových štvrtkových vyjadrení záujem na plnení svojho sľubu z februára, že bude USA aj naďalej informovať.



Putin vo februári vyhlásil, že Rusko nemôže akceptovať americké inšpekcie lokalít s jadrovými zbraňami, keďže Washington a jeho spojenci v NATO otvorene deklarovali ako svoj cieľ porážku Ruska na Ukrajine.



Moskva zároveň zdôraznila, že od zmluvy úplne neodstupuje a bude aj naďalej rešpektovať limity v množstvách jadrových zbraní, ktoré Nová dohoda START stanovuje.



Rusko a USA Novú dohodu START podpísali v apríli 2010 v Prahe a do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obe krajiny si na jej základe vopred vymieňali informácie o plánovaných testoch a rozmiestnení jadrových zbraní.



Takéto upozornenia boli celé desaťročia dôležitou súčasťou strategickej stability. Rusko a USA si mohli na ich základe správne vyložiť vzájomné kroky a tým sa uistiť, že si test druhej krajiny nepomýlili s raketovým útokom.