Rusko oznámilo, že plánuje evakuovať civilistov z továrne Azot

Kyjev 15. júna (TASR) - Rusko oznámilo, že v stredu evakuuje civilistov ukrývajúcich sa v chemickej továrni Azot v meste Severodoneck na východe Ukrajiny, zničenom ruskými silami. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



V chemickej továrni sa skrýva okolo 500 civilistov spolu s ukrajinskými bojovníkmi brániacimi túto poslednú baštu odporu v meste pred ruskými silami.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že evakuovaných civilistov prevezie do tej časti Luhanskej oblasti (na východe Ukrajiny), ktorú ovládajú promoskovskí separatisti.



Ukrajina podľa AFP ešte nereagovala na evakuačný plán, ktorý Moskva predložila po tom, čo ruské sily zničili posledný most ponad rieku Donec do Severodonecka, keďže sa snažia mesto obkľúčiť.



Britské ministerstvo obrany informovalo, že boj o chemickú továreň Azot pravdepodobne zabráni Rusku presunúť odtiaľ svoje sily do iných bojov – podobná situácia bola aj v niekoľkotýždňovej bitke o oceliarne Azovstaľ v juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol, kde ukrajinskí obrancovia na seba naviazali ruské jednotky.