Rusko oznámilo, že po výbuchu je poškodený Krymský most znovu otvorený

Moskva 23. februára (TASR) - Moskva vo štvrtok oznámila, že úplne otvorili pre automobilovú dopravu kľúčový Krymský most. Jeho konštrukciu vlani v októbri poškodil výbuch. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Oznámenie prišlo deň pred prvým výročím napadnutia Ukrajiny. Moskva obvinila Kyjev z útoku na Krymský most (nazývaný aj Kerčský), ktorý spája Ruskom anektovaný Krymský polostrov s ruskou pevninou. Kyjev to odmietol.



"Všetky jazdné pruhy Krymského mosta sú úplne otvorené pre automobilovú dopravu, a to 39 dní v predstihu oproti plánu," vyhlásil ruský vicepremiér Marat Chusnullin.



Chusnullin na sociálnej sieti Telegram uviedol, že znovuotvorenie mosta je "veľkým darom na Deň obrancov vlasti", čo je v Rusku 23. februára štátny sviatok. Dodal, že "práce robilo nepretržite 24 hodín denne" približne 500 ľudí, aby sa opravy mosta dokončili včas.



Celý most mal byť opravený do júla 2023. Opravy železničnej časti mosta stále prebiehajú, spresnil Chusnullin.



Kerčský most slúži ako životne dôležité dopravné spojenie pre ruskú armádu, ktorá po ňom prepravuje vojenskú výzbroj vojakom bojujúcim na Ukrajine.



V roku 2018 ho osobne slávnostne otvoril ruský prezident Vladimir Putin. Októbrový výbuch ho čiastočne zničil, pričom zomreli traja ľudia.