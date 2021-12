Rusko oznámilo, že Ukrajina v Donbase zhromažďuje desaťtisíce vojakov

Moskva 1. decembra (TASR) - Rusko v stredu oznámilo, že Ukrajina presunula tisíce svojich vojakov do východnej časti krajiny, kde vedie boje proti proruským separatistom. Informovali o tom agentúry AFP a TASS.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová oznámila, že v regióne Donbas na Ukrajine sa nachádza 125.000 ukrajinských vojakov.



Ukrajinské úrady podľa jej slov odmietajú mierové riešenie konfliktu v Donbase a Rusko je "vážne znepokojené" krokmi Kyjeva namierenými na zničenie minských dohôd.



Západní spojenci Ukrajiny minulý mesiac upozornili na to, že Rusko opätovne zhromažďuje svoje vojenské sily v okolí hraníc s Ukrajinou. Spojenci taktiež upozornili na možnú inváziu.



Kremeľ tieto tvrdenia odmieta a viní zo stupňovania napätia Západ, ktorý Ukrajine dodáva moderné zbrane, uskutočňuje vojenské cvičenia v Čiernom mori a vykonáva prelety vojenských lietadiel neďaleko ruských hraníc.



Obavy medzinárodného spoločenstva vzbudili už na jar manévre, v rámci ktorých vyslala Moskva na prelome marca a apríla do oblastí pri hraniciach s Ukrajinou tisíce vojakov. Zúčastnili sa tam na vojenskom cvičení považovanom za najväčšie od roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov, respektíve odvtedy, ako začalo podporovať separatistických povstalcov na východe Ukrajiny.



V septembri 2014 zástupcovia Ruskom podporovaných samozvaných republík Donbasu – Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR), ako aj Kyjeva, Moskvy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) podpísali prvú a vo februári 2015 druhú minskú dohodu, ktoré sumarizujú opatrenia na deeskaláciu konfliktu v Donbase.