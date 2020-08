Rusko vyrobilo prvú várku vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Moskva 15. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zdravotníctva v sobotu oznámilo, že bola vyrobená prvá várka Ruskom vyvinutej vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.



Ruský prezident Vladimir Putin v utorok oznámil, že Rusko sa stalo prvou krajinou, ktorá udelila regulačné schválenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19, a to po necelých dvoch mesiacoch testovania na ľuďoch.



Očkovaciu látku s označením Sputnik V vyvinulo ruské Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie v spolupráci s ministerstvom obrany v Moskve. Na trhu by mala byť dostupná od 1. januára 2021.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a vedecká komunita však vyjadrili obavy v súvislosti s klinickým testovaním tejto vakcíny.



Klinické testovanie novej vakcíny však ešte stále nie je ukončené a posledná fáza testov na vzorke viac ako 2000 ľudí sa začala minulý týždeň.



Putin v utorok ubezpečil, že nová vakcína je bezpečná a účinná. Dodal tiež, že sa ňou už dala zaočkovať aj jedna z jeho dcér.



Rusko podľa AFP plánuje v decembri tohto roka alebo v januári 2021 dosiahnuť výrobu v objeme päť miliónov dávok vakcíny mesačne. Ruský minister zdravotníctva Michail Muraško minulý týždeň povedal, že vakcína bude najskôr poskytnutá zdravotníckym pracovníkom a neskôr všetkým Rusom na dobrovoľnej báze.