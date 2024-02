Štátna duma bude hlasovať o pozastavení ruského členstva v PZ OBSE

Moskva 14. februára (TASR) - Obe komory ruského parlamentu, Štátna duma i Rada federácie, budú 21. februára hlasovať o pozastavení členstva Ruska v Parlamentnom zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu (PZ OBSE). Podľa agentúry Reuters to oznámil predseda Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, Viačeslav Volodin.



"Je čas, aby sme sa rozlúčili s Parlamentným zhromaždením OBSE," povedal v utorok Volodin na schôdzi Dumy. "Organizácii absolútne chýba nezávislosť, je spolitizovaná a pod vplyvom Washingtonu. Najhoršie na tejto situácii je však to, že platíme aj peniaze a sme jedným z najväčších platiteľov," tvrdil.



Volodin spresnil, že o pozastavení členstva a zastavení platieb Moskvy budú hlasovať obe komory ruského parlamentu súčasne. Očakáva sa bezproblémové schválenie tohto návrhu, keďže vládnuca strana Jednotné Rusko podporujúca prezidenta Vladimira Putina má v parlamente drvivú väčšinu.



OBSE, ktorá má 57 členov vrátane Ukrajiny, USA a Ruska, je nástupcom Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE), ktorá vznikla v roku 1975 s cieľom uvoľňovať napätie a zlepšovať vzťahy v Európe medzi dvoma rozdielnymi hospodársko-politickými blokmi. Od ruskej invázie na Ukrajinu je OBSE do značnej miery paralyzovaná neustálym využívaním práva veta, ktoré má každá krajina, zo strany Moskvy.



Ukrajina a jej pobaltskí spojenci, ktorí sú susedmi Ruska, sa koncom minulého roka pre prítomnosť ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova odmietli zúčastniť na výročnom stretnutí ministrov zahraničných vecí OBSE.