Rusko: Parlament bude zrejme posudzovať pripojenie oblastí 4. októbra

Moskva 27. októbra (TASR) - Horná komora ruského parlamentu, Rada federácie, bude zrejme posudzovať žiadosti nových oblastí o pripojení k Rusku 4. októbra. V utorok to uviedla predsedníčka Rady federácie Valentina Matvijenková, ktorú citovala americká spravodajská televízia CNN.



K takzvaným referendám, ktoré sa od piatka do utorka konali v štyroch ukrajinských oblastiach okupovaných Ruskom, Matvijenková povedala: "Rešpektujeme vôľu obyvateľov Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, Záporožskej aj Cheronskej oblasti. Ak je takáto vôľa z ich strany, určite podporíme ich pripojenie k Rusku."



Riadne zasadnutie Rady federácie je naplánované na 4. októbra. Matvijenková uviedla, že vo veci referend nie je potrebné zvolať mimoriadne zasadnutie.



"Som presvedčená, že 4. októbra, ak sa všetko potvrdí, budeme pripravení posudzovať (zákony o vstupe nových oblastí do Ruskej federácie)," dodala Valentina Matvijenková.



Z prvých čiastočných výsledkov referend organizovaných Kremľom vyplýva, že pripojenie k Rusku podporila prevažná väčšina hlasujúcich, oznámili v utorok ruské médiá. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.



Referendá sa konali v štyroch ukrajinských regiónoch, ktoré obsadila ruská armáda – v samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republike na východe a v okupovaných častiach Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Tieto oblasti tvoria asi 15 percent ukrajinského územia. Tak ako sa predpokladalo, tamojšie proruské úrady uvádzajú, že prevažná väčšina hlasujúcich sa vyjadrila za pripojenie k Rusku.



Mnohé krajiny už avizovali, že výsledky pseudoreferend neuznajú – rovnako ako v prípade sporného plebiscitu z roku 2014 o pripojení Krymského polostrova k Rusku.