Ruský parlament schválil návrh zákona o pokutách za urážky

Moskva 15. decembra (TASR) - Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, schválila v utorok návrh zákona, ktorý umožní pokutovať štátnych zamestnancov za urážky voči občanom, a to do výšky 150 000 rubľov (viac ako 1689 eur). Informovala o tom agentúra TASS.



Návrh zákona stavia na rovnakú úroveň urážky prostredníctvom internetu s tými, ku ktorým došlo na verejnosti. Zavádza aj výrazné pokuty pre právnické osoby za urážky na cti.



Návrh zákona predstavili začiatkom mája tohto roka. Urážka zo strany štátneho alebo miestneho úradníka spojená s plnením jeho povinností sa môže trestať pokutou od 50 000 (563,13 eur) do 100 000 rubľov (1126,27), alebo zastavením výkonu funkcie na dobu až jedného roka, píše TASS.



V prípade opakovaného priestupku môže byť previnilcovi udelená pokuta vo výške 100 000 až 150 000 rubľov a zákaz činnosti v dĺžke až dva roky.