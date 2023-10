Ruská Duma schválila odstúpenie od ratifikácie zákazu jadrových skúšok

Moskva 18. októbra (TASR) - Ruská štátna Duma v stredu v druhom a záverečnom treťom čítaní odsúhlasila odstúpenie Moskvy od ratifikácie Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Za návrh v oboch čítaniach hlasovalo 415 poslancov, proti nebol nikto a nikto sa ani nezdržal hlasovania.



Návrh predložil výbor štátnej Dumy pre medzinárodné záležitosti. Teraz ho musí schváliť Rada federácie, horná komora parlamentu a podpísať prezident Vladimir Putin.



"Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči našim občanom, chránime našu krajinu. To, čo sa dnes deje vo svete, je výlučne chybou Spojených štátov," povedal predseda Dumy Viačeslav Volodin.



Putin začiatkom októbra požiadal Dumu o odstúpenie od CTBT s cieľom reagovať na postoj USA, ktoré ju podpísali, ale neratifikovali.



Rusko tvrdí, že testy jadrových zbraní neobnoví dovtedy, kým tak neurobí Washington. Experti v oblasti kontrolu zbrojenia sú však znepokojení, že Rusko smeruje k testu, ktorý by Západ mohol považovať za stupňovanie napätia v oblasti jadrových zbraní, píše Reuters.



Zmluva o úplnom zákaze jadrových skúšok bola prijatá v roku 1996 Valným zhromaždením OSN. Do platnosti však nevstúpila, pretože ju neratifikovalo osem krajín vrátane Spojených štátov, Indie a Číny.