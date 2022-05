Ruský parlament schválil zrušenie vekového limitu pre vstup do armády

Moskva 25. mája (TASR) - Poslanci dolnej komory ruského parlamentu, Štátnej dumy, zahlasovali v stredu v troch čítaniach za nový zákon, ktorý zruší hornú vekovú hranicu pre profesionálnych vojakov v armáde. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Podľa ruského zákona sa môžu v súčasnosti na vojenskú službu v Rusku dobrovoľne prihlásiť ruskí občania vo veku 18 až 40 rokov a cudzinci vo veku 18 až 30 rokov.



Predseda obranného výboru ruského parlamentu Andrej Kartapolov uviedol, že toto opatrenie uľahčí najať špecializovaných vojakov. "Pre používanie veľmi presných zbraní a obsluhovanie zbraní a vojenskej techniky sú potrební špecialisti na vysoko profesionálnej úrovni. Prax nám ukazuje, že nimi sa ľudia stanú vo veku 40 – 45 rokov," vysvetľuje sa v návrhu zákona. Z návrhu zverejneného na webstránke parlamentu vyplýva, že starší vojaci by mohli obsluhovať presne navádzané zbrane alebo zastávať ženijné či medicínske funkcie.



AP pripomína, že ruskí predstavitelia tvrdia, že do bojov na Ukrajine posielajú len dobrovoľných profesionálnych vojakov. Moskva však priznala, že v začiatkoch invázie boli omylom nasadení aj branci.



V dôsledku veľkých strát ruskej armády na Ukrajine západní vojenskí analytici usudzujú, že Rusko nevyhnutne potrebuje zmobilizovať viac vojakov.



Podľa AP sa ruská armáda v posledných rokoch čoraz viac spolieha na dobrovoľníkov. Všetci ruskí muži vo veku 18 – 27 rokov musia absolvovať povinnú ročnú vojenskú službu. Mnohí z nich sa jej však snažia vyhnúť odkladom v súvislosti so štúdiom na vysokej škole či na základe iných výnimiek.