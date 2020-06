Päť novinárov odchádza z ruského denníka Vedomosti kvôli cenzúre

Moskva 15. júna (TASR) - Piati poprední novinári ruského denníka Vedomosti sa v pondelok rozhodli odísť zo zamestnania na protest proti vymenovaniu šéfredaktora Andreja Šmarova, ktorého predtým obvinili zo zavádzania prokremeľskej cenzúry. Informovala o tom agentúra Reuters.



Novinári svoju rezignáciu oznámili na webovej stránke denníka Vedomosti. Urobili tak po tom, ako predstavenstvo vydavateľa Vedomostí vo funkcii šéfredaktora potvrdilo Šmarova, predtým len dočasne povereného vedením redakcie.



Všetci odchádzajúci novinári pôsobili ako zástupcovia šéfredaktora, uvádza Reuters s odvolaním sa na Vedomosti.



Jeden z pätice novinárov, Boris Safronov, povedal, že on a jeho štyria kolegovia nedokážu spolupracovať so šéfredaktorom, ktorý svojím konaním dáva najavo, že sa mu nezáleží na novinárskych štandardoch, pravidlách a princípoch.



Novinárka Xenija Boleckaja už v apríli verejne oznámila, že jej šéfredaktor zakázal negatívnym spôsobom písať o pláne ruského prezidenta Vladimira Putina zmeniť ústavu spôsobom, ktorý by mu umožnil udržať sa pri moci až do roku 2036. Komukoľvek, kto by nariadenie porušil, podľa jej slov hrozilo prepustenie z práce.



Ďalší novinári uviedli, že Šmarov zakázal zverejnenie prieskumu verejnej mienky vykonaného firmou, ktorá v minulosti nahnevala Kremeľ.



Šmarov vtedy Reuters povedal, že prepustením nikomu nehrozil. Ubezpečoval, že všetky rozhodnutia prijímal samostatne a bez akýchkoľvek inštrukcií z vyšších miest.



Ako pripomína Reuters, Vedomosti boli až donedávna považované za jedno z mála významnejších ruských médií, ktoré nebolo pod priamou kontrolou úradov alebo podnikateľov blízkych Kremľu.



Šmarov sa stal dočasne povereným šéfredaktorom na konci marca po tom, ako bolo oznámené, že denník kúpi dvojica podnikateľov. Nespokojní novinári vedenie žiadali vydavateľa, aby za šéfredaktora vymenovalo niekoho iného.