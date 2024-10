Rusko: Predstavitelia jadrových štátov sa čoskoro stretnú v New Yorku

Moskva 10. októbra (TASR) - Predstavitelia skupiny piatich jadrových štátov sa onedlho stretnú v New Yorku, uviedla vo štvrtok ruská agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova. K stretnutiu by malo dôjsť v čase zvýšeného jadrového napätia medzi Ruskom a Západom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Riabkov doposiaľ neoznámil presný dátum schôdzky, ktorá by sa však mala konať v nadchádzajúcich dvoch týždňoch. Zároveň neuviedol ani to, na akej úrovni predstaviteľov sa budú konať rokovania.



Skupina združuje štáty s jadrovými zbraňami a tiež stálych členov Bezpečnostnej rady OSN – Rusko, Spojené štáty, Čínu, Francúzsko a Britániu. Rokovania by mohli mať veľký význam vzhľadom na výrazne zvýšené napätie v oblasti jadrových zbraní medzi Ruskom a Západom, ktoré eskaluje už od začiatku vojny na Ukrajine, pripomína Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý mesiac zároveň oznámil zmeny v jadrovej doktríne krajiny. Moskva týmto spôsobom rozšírila zoznam okolností, pri ktorých by krajina zvážila odpálenie jadrových zbraní.



V januári 2022, niekoľko týždňov pre začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu, vydala pritom "jadrová päťka" spoločné vyhlásenie, v ktorom označila za jednu zo svojich hlavných priorít vyhýbanie sa vojne medzi jadrovými mocnosťami a zníženie strategických rizík. "Potvrdzujeme, že v nukleárnej vojne sa nedá zvíťaziť", a preto k nej nesmie nikdy dôjsť, zdôraznili v tom čase predstavitelia.