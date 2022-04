Rusko: Patriarcha Kirill sa modlil za koniec vojny, opäť ju neodsúdil

Moskva 23. apríla (TASR) - Najvyšší predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Kirill v sobotu vyjadril nádej, že sa "špeciálna vojenská operácia" Moskvy na Ukrajine rýchlo skončí. Opätovne sa však vyhol jej kritike. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Počas bohoslužby pred moskovským Chrámom Krista Spasiteľa pred pravoslávnou Veľkou nocou Kirill pokropil svätenou vodou bochníky farebne zdobeného veľkonočného pečiva a uviedol, že mnohé z nich budú poslané do regiónu Donbas na východe Ukrajine.



"Boh daj, aby tento veľkonočný dar tým, ktorí sú zapojení do tohto ťažkého konfliktu, pomohol upokojiť ich srdcia, mysle, duše, aby sa čo najskôr skončili vzájomné spory a zavládol dlho očakávaný pokoj - a s ním môže byť posilnená aj zbožnosť a viera ľudí," povedal Kirill.



Ruský patriarcha je spojencom prezidenta Vladimira Putina a svojimi predchádzajúcimi vyjadreniami podporil vojenskú intervenciu Moskvy na Ukrajine. Tieto vyjadrenia spôsobili rozkol v pravoslávnej cirkvi vo svete, píše Reuters.



Vojenskú kampaň nespochybnil ani nekritizoval ani v sobotu, keď hovoril o potrebe zmierenia. "Nech Pán v prvom rade zmieri našich ľudí na Ukrajine, na Donbase, kde sa stále prelieva krv," povedal Kirill, ktorý rovnako ako Putin verí, že Rusi a Ukrajinci sú v podstate jeden národ, konštatuje Reuters.



"Nech Pán uzdraví rany spôsobené ľuďom, rodinám, ktoré stratili svojich živiteľov, rodičom, ktorí stratili svoje deti, a deťom, ktoré stratili rodičov," dodal.



Patriarchova podpora ruskej vojenskej kampani, pri ktorej prišli o život tisícky vojakov a ukrajinských civilistov, rozhnevala niektorých predstaviteľov v rámci ruskej pravoslávnej cirkvi, ako aj v pravoslávnych cirkvách v zahraničí spojených s moskovským patriarchátom, pripomína Reuters.



Rusko tvrdí, že na Ukrajine uskutočňuje špeciálnu vojenskú operáciu zameranú na demilitarizáciu a "denacifikáciu“" krajiny. Ukrajina a Západ to odmietajú ako neopodstatnenú zámienku.



Pápež František nedávno zrušil plánované júnové stretnutie s ruským patriarchom Kirillom.