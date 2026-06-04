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Patriarcha Kirill vyslal metropolitu Ilariona do Brazílie
Česká polícia 24. mája zastavila jeho auto na základe anonymného tipu a počas prehliadky našla v kufri štyri vrecká obsahujúce bielu látku.
Autor TASR
Moskva 4. mája (TASR) - Patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill vyslal penzionovaného metropolitu Ilariona do Brazílie. TASR o tom píše podľa oficiálnej webovej stránky moskovského patriarchátu a ruského webu Expert. Ilarion doteraz pôsobil v Karlových Varoch a minulý týždeň ho česká polícia zadržala, pretože v jeho aute objavila kokaín.
Podľa moskovského patriarchátu bol vyslaný do argentínskeho a juhoamerického diecézneho úradu v Brazílii „pre nemožnosť z objektívnych dôvodov ďalej plniť rozhodnutie Svätej synody, ktorá za miesto jeho služby ustanovila Chrám Najvyšších apoštolov Petra a Pavla v Karlových Varoch“. V Južnej Amerike bude slúžiť v Kostole svätého Petra a Pavla v Santa Rosa a v Kostole svätého Jána Evanjelistu v Campina das Misoes, uvádza sa v patriarchovom dekréte.
Česká polícia 24. mája zastavila jeho auto na základe anonymného tipu a počas prehliadky našla v kufri štyri vrecká „obsahujúce bielu látku“. Neskôr expertíza potvrdila, že to bol kokaín. Strávil dva dni v cele a polícia ho prepustila bez obvinenia, vyšetrovanie však pokračuje. Potom odcestoval do Moskvy.
Metropolita Ilarion kategoricky poprel akúkoľvek účasť na nelegálnom držaní zakázaných látok a incident označil za provokáciu. Za provokáciu to považuje aj ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Ilarion (svetským menom Grigorij Alfejev) pôsobil vo vplyvnej funkcii predsedu oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu. Krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 ho nečakane presunuli do Budapešti. Oficiálne dôvody neboli jasne vysvetlené, ale špekulovalo sa, že v porovnaní s patriarchom Kirillom mohol mať k vojne na Ukrajine zdržanlivejší postoj.
V roku 2024 bol odvolaný z vedenia budapeštiansko-maďarskej eparchie. Svätá synoda ruskej pravoslávnej cirkvi ho najprv dočasne suspendovala a prešetrovala medializované obvinenia zo sexuálneho obťažovania subdiakona Georgija Suzukiho a informácie o jeho životnom štýle. Ilarion všetky obvinenia odmietol.
Koncom decembra 2024 bol penzionovaný a zbavený vedenia budapeštianskej eparchie. Následne bol vyslaný slúžiť do chrámu sv. Petra a Pavla v českých Karlových Varoch.
Podľa moskovského patriarchátu bol vyslaný do argentínskeho a juhoamerického diecézneho úradu v Brazílii „pre nemožnosť z objektívnych dôvodov ďalej plniť rozhodnutie Svätej synody, ktorá za miesto jeho služby ustanovila Chrám Najvyšších apoštolov Petra a Pavla v Karlových Varoch“. V Južnej Amerike bude slúžiť v Kostole svätého Petra a Pavla v Santa Rosa a v Kostole svätého Jána Evanjelistu v Campina das Misoes, uvádza sa v patriarchovom dekréte.
Česká polícia 24. mája zastavila jeho auto na základe anonymného tipu a počas prehliadky našla v kufri štyri vrecká „obsahujúce bielu látku“. Neskôr expertíza potvrdila, že to bol kokaín. Strávil dva dni v cele a polícia ho prepustila bez obvinenia, vyšetrovanie však pokračuje. Potom odcestoval do Moskvy.
Metropolita Ilarion kategoricky poprel akúkoľvek účasť na nelegálnom držaní zakázaných látok a incident označil za provokáciu. Za provokáciu to považuje aj ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Ilarion (svetským menom Grigorij Alfejev) pôsobil vo vplyvnej funkcii predsedu oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu. Krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 ho nečakane presunuli do Budapešti. Oficiálne dôvody neboli jasne vysvetlené, ale špekulovalo sa, že v porovnaní s patriarchom Kirillom mohol mať k vojne na Ukrajine zdržanlivejší postoj.
V roku 2024 bol odvolaný z vedenia budapeštiansko-maďarskej eparchie. Svätá synoda ruskej pravoslávnej cirkvi ho najprv dočasne suspendovala a prešetrovala medializované obvinenia zo sexuálneho obťažovania subdiakona Georgija Suzukiho a informácie o jeho životnom štýle. Ilarion všetky obvinenia odmietol.
Koncom decembra 2024 bol penzionovaný a zbavený vedenia budapeštianskej eparchie. Následne bol vyslaný slúžiť do chrámu sv. Petra a Pavla v českých Karlových Varoch.