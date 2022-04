Rusko: Patriarcha Kirill vyzval ľudí, aby sa zomkli okolo vlády

Moskva 10. apríla (TASR) - Najvyšší predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Kirill vyzval v nedeľu ľudí, aby sa v ťažkých časoch zomkli okolo vlády. Spravil tak v čase, keď Rusko pokračuje vo svojej vojenskej operácii na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Nech nám Pán všetkým pomôže v týchto pre našu vlasť ťažkých časoch spojiť sa, a to aj okolo vlády. Vláda nech si splní svoje povinnosti k ľudu – pokorne a pripravene mu slúžiť, a to aj ak by za neho mala položiť svoj život," uviedol Kirill počas kázne v Moskve.



Ruský patriarcha ďalej povedal, že po tom, ako sa populácia zjednotí okolo vedenia krajiny, dosiahne skutočnú solidaritu a získa schopnosť "odrážať vonkajších i vnútorných nepriateľov".



Patriarcha Kirill svojimi vyhlásenia aj v minulosti obraňoval konanie Ruska na Ukrajine, pričom uviedol, že konflikt vníma ako obranu proti liberálnej kultúre Západu, ktorú považuje za dekadentnú, píše Reuters.



Kirillova podpora ruskej vojenskej invázie na Ukrajine, pri ktorej zomierajú tisíce vojakov i ukrajinských civilistov, však podľa Reuters rozhnevala niektorých predstaviteľov pravoslávnej cirkvi v Rusku ale i niektorých cirkevných predstaviteľov v zahraničí, ktorí máju spojenie s Moskovským patriarchátom.