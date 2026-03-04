< sekcia Zahraničie
Rusko: Plán Francúzska ohľadom jadrového arzenálu je destabilizačný
Francúzsky prezident Emmanuel Macron plán oznámil v pondelok.
Autor TASR
Moskva 4. marca (TASR) - Plán Francúzska na zvýšenie počtu svojich jadrových hlavíc považuje hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová za destabilizačný krok a potencionálnu hrozbu pre Rusko. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron plán oznámil v pondelok, pričom uviedol, že osem európskych štátov vrátane Nemecka, Holandska a Poľska má záujem o spoluprácu v tejto veci a budú sa môcť zúčastňovať na príslušných cvičeniach.
Zacharovová v stredu na tlačovej konferencii prízvukovala, že Macronovo oznámenie je „extrémne destabilizujúcim vývojom“. Zvýšenie počtu francúzskych jadrových hlavíc by podľa nej predstavovalo „významné posilnenie a rozšírenie jadrového potenciálu NATO, ktorý by v prípade priameho vojenského konfliktu mohol byť koordinovane použitý proti Rusku“.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už vyhlásil, že Francúzsko týmto krokom potvrdzuje výzvy Moskvy, aby francúzske a britské jadrové zbrane boli súčasťou budúcich rokovaní o obmedzení globálneho počtu jadrových hlavíc. Rusko je takýmto rokovaniam naklonené po tom, čo vo februári vypršala dohoda New START so Spojenými štátmi.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron plán oznámil v pondelok, pričom uviedol, že osem európskych štátov vrátane Nemecka, Holandska a Poľska má záujem o spoluprácu v tejto veci a budú sa môcť zúčastňovať na príslušných cvičeniach.
Zacharovová v stredu na tlačovej konferencii prízvukovala, že Macronovo oznámenie je „extrémne destabilizujúcim vývojom“. Zvýšenie počtu francúzskych jadrových hlavíc by podľa nej predstavovalo „významné posilnenie a rozšírenie jadrového potenciálu NATO, ktorý by v prípade priameho vojenského konfliktu mohol byť koordinovane použitý proti Rusku“.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už vyhlásil, že Francúzsko týmto krokom potvrdzuje výzvy Moskvy, aby francúzske a britské jadrové zbrane boli súčasťou budúcich rokovaní o obmedzení globálneho počtu jadrových hlavíc. Rusko je takýmto rokovaniam naklonené po tom, čo vo februári vypršala dohoda New START so Spojenými štátmi.