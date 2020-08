Rusko chce vyrobiť milióny dávok vakcíny proti COVID-19

Moskva 3. augusta (TASR) – Rusko plánuje do konca tohto roka každý mesiac vyrobiť niekoľko miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu. Informoval o tom ruský minister priemyslu a obchodu Denis Manturov, píše agentúra TASS.



„Podľa predčasných odhadov budeme môcť zaručiť výrobu desiatok tisíc dávok vakcíny za mesiac s nárastom na niekoľko miliónov do začiatku nasledujúceho roka," spresnil minister.



Momentálne podľa agentúry prebieha v Rusku vývoj 26 očkovacích látok v 17 výskumných ústavoch. Celková produkcia však podľa Manturova bude najviac záležať od potrieb zdravotníctva.



Sériová výroba vakcíny, ktorú už vyvinulo Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie, by sa mala začať v septembri, informuje TASS.



Ruské ministerstvo zdravotníctva zmienenému centru ešte v júni povolilo klinické testovanie tekutých a vakcín. Obe následne otestovali na ľuďoch – na vzorke 43 dobrovoľníkov. Koncom júla ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že tieto testy boli úspešné a že prvá ruská vakcína voči novému koronavírusu je hotová.