Rusko plánuje do roku 2025 dva spoločné lety s USA na ISS

Moskva 23. novembra (TASR) - Rusko a Spojené štáty plánujú dva spoločné lety na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) do roku 2025, napriek veľmi zlým vzťahom medzi oboma svetovými mocnosťami. Informácie priniesla vo štvrtok tlačová agentúra DPA.



Ruský premiér Michail Mišustin podpísal dohodu za vesmírnu agentúru Roskosmos z NASA (americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír), napísala vo štvrtok ruská tlačová agentúra Interfax.



Už predtým bolo oznámené, že začiatkom roka 2024 je naplánovaný let americkej súkromnej spoločnosti SpaceX. Spolu s posádkou USA na palube kozmickej lode poletí na ISS aj ruský kozmonaut Alexander Grebionkin.



Najnovšia dohoda umožní najmenej jeden ďalší let amerického astronauta na palubu ruskej vesmírnej lode Sojuz, informovali v Moskve.



ISS je jedným z mála projektov, kde Spojené štáty a Rusko ešte spolupracujú po invázii Moskvy na Ukrajinu.