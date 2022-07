Rusko plánuje koncom augusta manévre na východe, ďaleko od Ukrajiny

Londýn 27. júla (TASR) - Ozbrojené sily Ruskej federácie uskutočnia v dňoch 30. augusta až 5. septembra strategické cvičenia Východ-2022 (Vostok-2022). Podľa agentúry Reuters o tom v utorok informovalo ruské ministerstvo obrany.



Okrem jednotiek Východného vojenského okruhu bude do cvičenia zapojená aj časť síl vzdušných síl, diaľkového letectva a vojenského dopravného letectva, ako aj vojenské kontingenty iných štátov. Ministerstvo však nespresnilo, o ktoré krajiny pôjde.



Na veľkých cvičeniach v Rusku a Bielorusku sa minulý rok zúčastnili jednotky z Arménska, Indie, Kazachstanu, Kirgizska a Mongolska, doplnil Reuters.



Cvičenie na prelome augusta a septembra sa bude konať na cvičiskách Východného vojenského okruhu, ktorý zahŕňa časť Sibíri a svoje veliteľstvo má v meste Chabarovsk pri čínskych hraniciach.



Reuters podotkol, že ide o územie vzdialené tisíce kilometrov od dejiska tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ktorú ruské jednotky vedú na Ukrajine od 24. februára.



Podľa Reuters cieľom avizovaného vojenského cvičenia je zrejme vyslať signál, že Rusko sa napriek nákladnej päť mesiacov trvajúcej vojne na Ukrajine naďalej sústreďuje na obranu celého svojho územia a z vojenského hľadiska je schopné udržať v armáde "bežný chod".



Ministerstvo vo svojom vyhlásení zdôraznilo, že jeho schopnosť organizovať takéto cvičenia nie je ovplyvnená tzv. špeciálnou vojenskou operáciou na Ukrajine.



Uviedlo tiež, že Rusko nezrušilo žiadne výcvikové aktivity ani medzinárodnú spoluprácu a na plánované cvičenie bude dodaný všetok potrebný personál, zbrane a vybavenie.



Ministerstvo v súvislosti s tým pripomenulo, že do špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine je zapojená len časť ozbrojených síl Ruskej federácie. Ich stav "úplne postačuje na splnenie všetkých úloh stanovených najvyšším veliteľom" - prezidentom Vladimirom Putinom, uvádza sa vo vyhlásení.



Ruské ministerstvo takto reagovalo na informácie o "akýchsi údajných mobilizačných aktivitách", ktoré šíria "niektoré zahraničné médiá".



Reuters konštatoval, že napriek veľkým stratám živej sily na strane Ruska a pomalému postupu na Ukrajine prezident Putin v Rusku nenariadil mobilizáciu záloh.



Odhaduje sa, že mobilizácia by sa týkala asi dvoch milióny ľudí, ktorí v posledných piatich rokoch absolvovali povinnú vojenskú službu.



Riaditeľ americkej CIA William Burns minulý týždeň uviedol, že podľa odhadov USA na Ukrajine od konca februára padlo asi 15.000 ruských vojakov. Ide o rovnaký počet mŕtvych, ako ich mala sovietska armáda počas desať rokov trvajúcej vojny v Afganistane.