Rusko plánuje obnovu svojej flotily jadrových ľadoborcov

Moskva 6. decembra (TASR) - Len jeden zo štyroch ruských jadrových ľadoborcov, ktoré momentálne umožňujú plavbu po tzv. Severnej morskej ceste, bude v činnosti aj po roku 2030. Na medzinárodnom fóre "Arktída: Súčasnosť a budúcnosť" to vyhlásil zástupca generálneho riaditeľa opravárensko-technologického podniku Atomflot Leonid Irlica. V piatok o tom informovala agentúra TASS.



"Flotila jadrových ľadoborcov starne, pričom do roku 2020 budeme musieť ukončiť prevádzku ľadoborcov z čias Sovietskeho zväzu," uviedol Irlica s tým, že zo súčasnej flotily by mala v službe zostať do roku 2041 len loď "50 let pobedy", ktorá bola vyrobená v roku 2007.



Dodal zároveň, že "nové ľadoborce - Arktika, Sibir a Ural - sú vo fáze výroby, pričom do prevádzky by mali začať vstupovať od budúceho roku".



Spoločnosť Atomflot, ktorá je súčasťou skupiny Rosatom, prevádzkuje jedinú flotilu jadrových ľadoborcov na svete. Okrem sprievodu plavidiel po Severnej morskej ceste ponúka taktiež turistické plavby a podieľa sa na prevoze rádioaktívneho materiálu, ako aj na monitoringu úrovne rádioaktivity.