Rusko plánuje od 1. apríla nový nábor do armády

Moskva 15. marca (TASR) - Ministerstvo obrany v Moskve spustí 1. apríla nový nábor do ruskej armády, pričom chce získať 400.000 nových vojakov. V stredu o tom informovala spravodajská stanica Sky podľa rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).



Ruský rezort obrany už poslal do regiónov rozkazy s plánovanými počtami naverbovaných ľudí. Vo Sverdlovskej a Čeľabinskej oblasti sa má získať po 10.000 nových vojakov, v Permskom kraji približne 9000. Hlavnú časť náboru budú vykonávať vojenské odvodové úrady a za splnenie naplánovaných úloh budú zodpovední gubernátori.



Najnovšie úsilie má kompenzovať straty vojakov-špecialistov, ako sú napríklad vodiči tankov a alebo delostrelci.



Obyvatelia Voronežskej oblasti už začali údajne dostávať povolávacie rozkazy, podobne ako vlani v septembri po vyhlásení tzv. čiastočnej mobilizácie záložníkov do bojov na Ukrajine. Lokálni predstavitelia však tvrdia, že mužov povolávajú na odvodové úrady len kvôli aktualizácii registračných údajov.



Hoci ruský prezident Vladimir Putin a minister obrany Sergej Šojgu v októbri uviedli, že mobilizácia bola ukončená, mobilizačný dekrét zostal v platnosti. Podľa správ ukrajinského generálneho štábu a amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) tak Kremeľ tajne pokračuje v mobilizácii.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov poprel, že by Moskva plánovala druhú vlnu mobilizácie.