Rusko má v pláne od 12. mája rušiť obmedzenia pre koronavírus

Moskva 28. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok oznámil, že nariadil jednotlivým orgánom pripraviť do 5. mája plány, na základe ktorých by sa od 12. mája postupne rušili obmedzenia zavedené proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra TASS.



"Poveril som vládu, Ruskú Federálnu službu pre dohľad nad ochranou práv spotrebiteľov a dobrých životných podmienok, aby spoločne s pracovnou skupinou štátnej rady pripravili kritéria a parametre na zrušenie obmedzení," povedal Putin.



Ako ďalej zdôraznil, rozhodnutia je nevyhnutné urobiť v závislosti od súčasnej epidemiologickej situácie a jej stabilných predpovedí. Zrušenie obmedzení nevykonajú naraz v celej krajine, ale postupne, keďže v niektorých regiónoch môže byť situácia kritická aj potom, ako krajina dosiahne vrchol pandémie.



Platnosť obmedzení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu predĺžili v Rusku do 11. mája. V krajine je momentálne na ochorenie COVID-19 pozitívne testovaných 93.558 osôb, počet vyliečených stúpol na 8456. Celkový počet obetí je 867.