Rusko plánuje pokračovať v procese anexie 4 ukrajinských regiónov

Moskva 5. októbra (TASR) - Kremeľ v stredu oznámil, že neexistuje rozpor medzi začlenením ukrajinských území do Ruskej federácie a sťahovaním vojakov z týchto území. Vo svojom pláne anektovať štyri regióny na východe Ukrajiny je Moskva odhodlaná pokračovať. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a webovej stránky denníka The Guardian.



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v stredu výnosy, v ktorých určil dočasných najvyšších predstaviteľov štyroch ukrajinských regiónov, ktoré Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo.



Rusko v posledných dňoch na bojisku zaznamenalo viacero neúspechov, čím sa zmenšilo územie, ktoré Moskva v súčasnosti ovláda, píše Reuters.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku novinárov o hraniciach anektovaných území povedal, že ide o územia, na ktorých v čase pripojenia k Rusku fungovala vojensko-civilná správa.



"Určité územia budú vrátené a budeme aj naďalej konzultovať s obyvateľstvom, ktoré vyjadrilo túžbu žiť s Ruskom," povedal Peskov pre ruské médiá.



Nové regióny v rámci Ruska si zachovajú štatút republík a oblastí a aj svoje pôvodné názvy, píše The Guardian s odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS. Hranice týchto regiónov budú určené na základe hraníc, ktoré existovali v deň ich vytvorenia a prijatia do Ruskej federácie.



Územia Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky sú určené na základe hraníc z roku 2013, ktoré sú zakotvené v ich ústavách. Záporožská oblasť je súčasťou Ruskej federácie v rámci svojich administratívnych hraníc a Chersonská oblasť spolu s dvoma okresmi Mykolajivskej oblasti, uviedol Pavel Krašeninnikov, šéf výboru ruskej Štátnej dumy pre vládne budovy a legislatívu.