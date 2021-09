Ukrajina obvinila Rusko z pokusu posilňovať podporu separatistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kyjev 3. septembra (TASR) - Ukrajina obvinila Rusko z pokusu posilňovať vojenskú podporu separatistov. Kyjev to vyhlásil po tom, čo Moskva odmietla predĺžiť mandát medzinárodných pozorovateľov rozmiestnených na hranici medzi oboma krajinami. Informácie priniesla v piatok tlačová agentúra AFP.Stovky pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa podieľajú na dvoch dlhodobých misiách v oblastiach, kde v roku 2014 začali proti sebe bojovať ukrajinskí vojaci a proruskí separatisti.Rusko vo štvrtok oznámilo OBSE so sídlom vo Viedni, že po 30. septembri nepredĺži mandát jednej z misií na hraničných priechodoch Gukovo a Doneck.Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo vo štvrtok neskôr vyhlásenie, že toto rozhodnutie "".Ruské odmietnutie predĺženia mandátu OBSE je podľa Kyjeva "" cez hranicu.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v piatok zareagovala vyhlásením, že Ukrajina a Západ neprejavili "" k dohode s Ruskom o rozmiestnení pozorovateľov OBSE na hranici." dodala Zacharovová.Spojené štáty uviedli, že rozhodnutie Moskvy ""." uviedla zástupkyňa USA v OBSE Courtney Austrianová.Ukrajinská armáda počas sedemročného konfliktu opakovane zadržiavala ruských vojakov bojujúcich spolu so separatistami a pozorovatelia OBSE potvrdili prítomnosť moderného vojenského vybavenia ruskej výroby na východe Ukrajiny.Ukrajina a jej západní spojenci obviňujú Rusko z posielania zbraní a vojakov cez hranicu. Rusko tieto tvrdenia odmieta.