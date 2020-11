Rusko plánuje vybudovať námornú základňu v Sudáne

Moskva 12. novembra (TASR) - Rusko plánuje vybudovať svoju námornú základňu v Sudáne. Vyplýva to z predbežnej dohody podpísanej medzi oboma krajinami, o ktorej v stredu informovala ruská vláda. Podľa tlačovej agentúry DPA by realizácia tohto plánu posilnila vplyv Ruska na africkom kontinente.



Predmetná základňa bude slúžiť ako logistické centrum a stredisko pre údržbu ruských vojnových lodí. Využívaná má byť výlučne na obranné účely, a nie voči iným štátom.



Plánovaná ruská základňa má byť umiestnená na severovýchodnom cípe Afriky, pri pobreží Červeného mora, ktoré je jednou z najdôležitejších námorných trás pre medzinárodný obchod.



Ruská armáda má uzavreté dohody o spolupráci s niektorými africkými krajinami, ktorým dodáva zbrane a technológie. Moskva tiež opakovane vysiela do Afriky svojich vojenských poradcov.



Rusko sa v súčasnosti usiluje o obnovenie svojho vplyvu v Afrike, ktorý tam malo za čias Sovietskeho zväzu. Pred rokom Moskva zorganizovala regionálny summit, na ktorom sa zišlo približne 10.000 delegátov z viac ako 50 afrických krajín.