Rusko plánuje zaviesť elektronické povolávacie rozkazy

Moskva 11. apríla (TASR) - Rusko plánuje čoskoro zaviesť elektronické povolávacie rozkazy do armády, ktoré doplnia tradičnú formu listovej zásielky. Vyplýva to z návrhu zákona zameraného na urýchlenie mobilizácie, o ktorom majú ruskí poslanci rokovať v priebehu utorka. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



V súčasnosti musia byť povolávacie rozkazy v Rusku doručované osobne zástupcom miestneho vojenského odvodového úradu alebo zamestnávateľom, približuje agentúra Reuters. Podľa navrhovaných zmien by sa po novom posielali e-mailom a online. Ak občania takýto elektronický povolávací rozkaz dostanú a nedostavia sa na odvodové stredisko, dostanú automaticky zákaz vycestovať do zahraničia.



Andrej Kartapolov, ktorý v Štátnej dume predsedá výboru pre obranu, vo vyjadrení odvysielanom v ruskej televízii povedal, že "povolávacie rozkazy budú považované za doručené v okamihu, keď budú umiestnené v osobnom účte osoby, na ktorú sa vzťahuje vojenská služba".



Rusko po chaotickej mobilizácii z minulého roka začalo zefektívňovať proces povolávania vojakov do armády digitalizovaním vojenských záznamov. Predpokladá sa, že po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin vlani vyhlásil "čiastočnú mobilizáciu" do bojov na Ukrajine, bolo povolaných vyše 300.000 vojakov a bývalých brancov. Kremeľ prisľúbil, že napraví "chyby" vo svojej mobilizačnej kampani po tom, čo boli povolaní muži nespôsobilí na vojenskú službu pre svoj vek či zdravotný stav.