Rusko po masívnom ostreľovaní Odesy hrozí odvetou za útoky dronmi

Moskva 24. júla (TASR) - Rusko tvrdí, že útoky dronov v centre Moskvy a na Ruskom anektovanom Kryme by mohli byť dôvodom na tvrdú reakciu. Ruské ministerstvo zahraničných vecí to vyhlásilo po týždni masívneho ruského ostreľovania juhoukrajinského mesta Odesa, informuje agentúra AFP.



Vyhlásenie prichádza po tom, ako sa nemenovaný zdroj z ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) uviedol, že za operáciu v Moskve, ktorú Rusko označilo za "teroristický útok kyjevského režimu", je zodpovedná HUR podliehajúca ukrajinskému ministerstvu obrany.



K zodpovednosti za dronový útok na Moskvu sa v mene Ukrajiny prihlásil aj ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov, ktorého rezort dohliada na plán obstarávania "armády bezpilotných lietadiel". Podľa Fedorova budú nasledovať ďalšie údery, citovala z jeho vyhlásenia americká spravodajská televízia CNN.



"To, čo sa stalo, považujeme za ďalšie použitie teroristických metód a zastrašovanie civilného obyvateľstva zo strany vojenského a politického vedenia Ukrajiny," konštatoval ruský rezort diplomacie s tým, že tieto útoky nemali z vojenského hľadiska žiadny zmysel.



Ruské ministerstvo vo svojom vyhlásení zdôraznilo, že "Ruská federácia si vyhradzuje právo prijať tvrdé odvetné opatrenia."



Ruská strana sa okrem toho obrátila na medzinárodné organizácie, aby k útoku dronov zaujali stanovisko.



Vo veci náletu dronov začal ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) trestné konanie. Úrady avizovali, že "všetci (za útok) zodpovední budú nájdení a potrestaní".



Ruská armáda predtým v pondelok uviedla, že odrazila útok 17 ukrajinských bezpilotných lietadiel na objekty na Kryme, pričom nedošlo k žiadnym obetiam.



Ruské ministerstvo obrany spresnilo, že jednotkami elektronické boja bolo zneškodnených 14 ukrajinských dronov, pričom 11 z nich sa zrútilo do vôd Čierneho mora a ďalšie tri spadli na územie Krymského polostrova. Tri drony boli eliminované protivzdušnou obranou.



Úrady okupovaného Krymu uviedli, že tento útok zasiahol aj muničný sklad v okrese Džankoj. V súvislosti s tým sa začala evakuácia obyvateľstva žijúceho v okruhu päť kilometrov od miesta incidentu.



Pokiaľ ide o útok dronov na Moskvu, došlo k nemu v pondelok skoro ráno a dva drony zasiahli dve budovy. Jedna z nich sa nachádza v blízkosti komplexu ruského ministerstva obrany.



Ako informovala britská stanica BBC, trosky jedného dronu sa našli na ulici Komsomoľskij prospekt, druhý dron zasiahol budovu obchodného centra na Lichačovovej triede.



Ruské ministerstvo obrany zároveň tvrdí, že drony sa podarilo vyradiť z kurzu.



Ide o tretí útok dronmi na Moskvu od začiatku mája a došlo k nemu po týždni masívneho ostreľovania juhoukrajinského prístavného mesta Odesa.



BBC dodala, že Kyjev zvyčajne nepriznáva zodpovednosť za údery na ruské územie. Pozorovatelia v súvislosti s najnovšími útokmi spochybňujú kvalitu ruskej protivzdušnej obrany a čudujú sa, ako sa pomerne veľké a hlučné bezpilotné lietadlá mohli opäť nerušene dostať do samotného centra ruského hlavného mesta.