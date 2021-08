Po nehode tankera zostala v Čiernom mori obrovská ropná škvrna

Novorossijsk 11. augusta (TASR) - Po sobotňajšej nehode tankera v Čiernom mori je rozsah znečistenia väčší, než sa pôvodne uvádzalo. Ropná škvrna na ploche 80 kilometrov štvorcových je niekoľko stotisícnásobne väčšia, než sa pôvodne odhadovalo. Uviedla to v stredu Ruská akadémia vied po vyhodnotení satelitných snímok.



"Ropná škvrna sa 8. augusta tiahla od pobrežia na otvorené more v dĺžke 19 kilometrov," spresnil Inštitút pre výskum vesmíru Ruskej akadémie vied, ktorého správu citovala agentúra DPA.



K havárii pri pumpovaní ropy do gréckeho tankera Minerva Symphony došlo niekoľko kilometrov od ruského čiernomorského prístavu Novorossijsk v sobotu popoludní 7. augusta, pripomína DPA.



Podľa prevádzkovateľskej spoločnosti uniklo do mora približne 12 metrov kubických suroviny, pričom znečistená oblasť sa pôvodne odhadovala len na 200 metrov štvorcových.



Zdroj z regionálnej pobočky ruského ministerstva pre mimoriadne situácie v stredu pre agentúru TASS uviedol, že na morskej hladine v okolí miesta úniku sa netvorí jedna veľká súvislá, ale len menšie ropné škvrny. Väčšinu ropy sa podľa neho podarilo rýchlo odstrániť už v rámci čistiacich prác bezprostredne po nehode.