Rusko po nehode v Sueze upozorňuje na Severnú morskú cestu

Moskva 26. marca (TASR) - Námorný incident v Suezskom prieplave by mal byť podľa Ruska viesť k hľadaniu nových možností a využívaniu alternatívnych dopravných trás, predovšetkým Severnej morskej cesty. Pre agentúru Interfax to v piatok uviedol Nikolaj Korčunov, poverenec ruskej vlády pre medzinárodnú spoluprácu v Arktíde.



Podľa Korčunova bude atraktivita severomorskej trasy krátkodobo aj dlhodobo stúpať, pretože "k tomu neexistuje žiadna alternatíva".



Ruský prezident Vladimir Putin urobil z arktického regiónu Ruska strategickú prioritu a nariadil investície do vojenskej infraštruktúry a ťažby nerastných surovín. S týmto tlakom úzko súvisí rozvoj Severnej morskej cesty, pričom Moskva vyhradila veľké sumy peňazí pre flotilu ľadoborcov a tankerov podobnej triedy.



Rusko zvýšilo úsilie na propagáciu svojej arktickej trasy práve po utorkovej nehode v Suezskom prieplave. Loď Ever Given, plaviaca sa pod panamskou vlajkou z Číny do Rotterdamu s 20.000 kontajnermi na palube, sa počas plavby prieplavom v piesočnej búrke odchýlila od svojho kurzu a narazila na plytčinu. Zablokovala tak prieplav, ktorý spája Stredozemné more s Červeným a zabezpečuje viac ako 10 percent svetového námorného obchodu, a to pre plavbu v oboch smeroch.



Výsledkom je, že v "zápche" tam uviazlo viac ako 100 lodí. Plavba cez prieplav pozastavená bola následne pozastavená 25. marca, keď odborníci dospeli k záveru, že je nemožné odstrániť plavidlo z plytčiny v priebehu niekoľkých dní. Avizovali pritom, že pôjde o prácu na niekoľko týždňov.



Množstvo lodí smerujúcich k prieplavu následne začalo meniť smer, aby sa dostali z Indického oceánu do Európy oboplávaním Afriky. Agentúra Bloomberg odhadla, že priemerný supertanker bude tento manéver stáť ďalších 300.000 dolárov len na dodatočné palivo.