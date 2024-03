Po útoku na predmestí Moskvy zostáva v nemocnici takmer 100 ľudí

Moskva 25. marca (TASR) - Dovedna 97 zranených zostáva hospitalizovaných aj tri dni po piatkovom útoku v koncertnej sále Crocus City Hall na predmestí Moskvy. Oznámila to v pondelok šéfka odboru sociálneho rozvoja Moskovskej oblasti Ľudmila Bolatajevová, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Zranení sú hospitalizovaní v nemocniciach v Moskve, ale aj iných mestách Moskovskej oblasti. Podľa ruských médií utrpeli zranenia rôznej závažnosti.



Útok v koncertnej sále centra Crocus City Hall neďaleko Moskvy sa odohral v piatok 22. marca krátko pred začiatkom koncertu ruskej rockovej skupiny Piknik. Do komplexu vtrhli neznámi muži v maskovacích odevoch a spustili paľbu na návštevníkov a personál. V budove okrem streľby vypukol aj požiar.



Podľa najnovších údajov pri streľbe a požiari zahynulo najmenej 137 ľudí a ďalších vyše 180 ich bolo zranených.



K útoku sa prihlásila džihádistická sieť Islamský štát (IS). Západné tajné služby a bezpečnostní experti považujú toto tvrdenie za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí odnož Islamského štátu - Chorásán (IS-K).



Ruský prezident Vladimir Putin však naznačil, že útok mal prepojenie na Ukrajinu, nijaké dôkazy však v tomto smere neposkytol. Tvrdil tiež, páchatelia sa pokúsili utiecť smerom na Ukrajinu. Kyjev akúkoľvek prepojenie s útokom dôrazne odmietol.



Záchranárske tímy budú trosky požiarom zničeného centra Crocus City Hall prehľadávať najmenej do utorka. Vyšetrovatelia však už dali povolenie, aby návštevníkom centra vydali zo šatní ich osobné veci. Vyzdvihnúť si môžu už aj autá z vonkajších parkovísk.



Ruské úrady v súvislosti s útokom zadržali 11 podozrivých osôb. Štyroch priamych vykonávateľov útoku zadržali po niekoľkých hodinách v Brianskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Súd v Moskve ich v nedeľu vzal do väzby do 22. mája. Všetkým im hrozí doživotie.



Štvoricu predviedli v pondelok na súd. Podľa medializovaných správ mal jeden z mužov obväzom previazané ucho, ďalší mal modriny a podliatiny na tvári, iný mal okolo krku zvyšok plastovej tašky. Štvrtého doviezli do súdnej siene na nemocničnom ležadle. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa k ich vzhľadu a správam o ich údajnom mučení odmietol vyjadriť.