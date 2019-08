Po pokojnom proteste v Moskve začalo zatýkanie

Z dôvodu zamietnutia registrácie nezávislých kandidátov a kritikov Kremľa do volieb do mestského parlamentu sa od 14. júla v Moskve konajú protesty.

Moskva 10. augusta (TASR) - Okolo 50 000 ľudí sa dnes v ruskej metropole Moskva zúčastnilo na štvrtej, tentoraz povolenej demonštrácii za slobodné a spravodlivé voľby. Uviedla to mimovládna organizácia WhiteCounter (Biele počítadlo), zaoberajúca sa počítaním účastníkov mítingov.



Dodala, že ide o ľudí, ktorí sa na podujatie na Sacharovovom prospekte dostali cez hlavný vstup a v uvedenom počte nie sú zahrnutí ľudia, ktorí prišli bočnými ulicami.



Organizátori očakávali na proteste okolo 100 000 ľudí. Ruské ministerstvo vnútra neskôr odhadlo počet účastníkov na 20 000.



Niektorí demonštranti niesli plagáty so sloganmi ako "Dajte nám právo voliť!" či "Už ste nám dosť klamali", zatiaľ čo iní držali fotografie aktivistov zatknutých pri predchádzajúcich demonštráciách, informovala agentúra AFP.



Z dôvodu zamietnutia registrácie nezávislých kandidátov a kritikov Kremľa do volieb do mestského parlamentu sa od 14. júla v Moskve konajú protesty. Zatiaľ najmasovejšie boli úradmi nepovolené zhromaždenia z 27. júla a 3. augusta, na ktorých bolo dočasne zadržaných viac ako 2000 ľudí.



Jedným z rečníkov na zhromaždení bola manželka opozičného politika Dmitrija Gudkova, ktorého odsúdili na 30 dní väzenia. "Máme skutočnú podporu verejnosti a v tých volebných komisiách sedia zločinci," povedala Valerija Gudkovová.



Podujatie sa začalo o 13:00 v daždivom a chladnom počasí a pod dohľadom stoviek policajtov a príslušníkov špeciálnej jednotky OMON. Povolené bolo do 16:00 a krátko pred týmto termínom sa aj skončilo, pričom organizátori vyzvali účastníkov, aby sa pokojne rozišli.



Zatýkanie sa však začalo po skončení protestu, keď množstvo demonštrantov poslúchlo výzvu väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného, aby sa vydali na pokojný pochod mestom. Moskovská polícia a Vyšetrovací výbor však varovali pred účasťou na nepovolených protestoch, ktoré budú "okamžite zastavené".



Krátko pred začiatkom protestu spočiatku sprevádzaného technickými problémami s bezdrôtovými mikrofónmi policajti zadržali v jej štábe odmietnutú kandidátku a právničku protikorupčného fondu Ľubov Soboľovú, ktorá sa na ňom chcela tiež zúčastniť. Oznámila to na svojom twitterovom konte, kde zverejnila aj trojminútové video.



Nepovolené protesty za slobodné voľby sa dnes konali aj v Petrohrade, Rostove na Done a Archangeľsku. Polícia na nich zadržala niekoľko desiatok ľudí.