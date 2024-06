Rusko po prestávke obnoví osobnú vlakovú dopravu do Severnej Kórey

Moskva 26. júna (TASR) - Rusko v júli obnoví priamu osobnú vlakovú dopravu do Severnej Kórey po štvorročnej prestávke spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Uviedol to Oleg Kožemjako, gubernátor Prímorského kraja na východe Ruska, ktorý s KĹDR susedí. Informuje o tom TASR podľa agentúry Reuters.



Vlaky budú jazdiť z ruského Vladivostoku do severokórejského prístavného mesta Rason, citovala gubernátora ruská tlačová agentúra Interfax. Obnovenie osobnej vlakovej dopravy do KĽDR podľa Kožemjaka ponúkne Rusom možnosť spoznať krásu, prírodu, kultúru i zvyky a tradície Severnej Kórey.



Po spustení invázie na Ukrajinu a následných sankciách, ktoré na Moskvu uvalili západní spojenci Kyjeva, sa Rusko snaží zlepšiť diplomatické a hospodárske väzby s viacerými krajinami v Afrike a Ázii.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň navštívil KĽDR prvýkrát od roku 2000. So severokórejským lídrom Kim Čong-unom podpísal dohodu o komplexnom strategickom partnerstve medzi oboma krajinami.