< sekcia Zahraničie
Rusko po sérii atentátov posilní ochranu svojej vojenskej elity
Šéf tajnej služby to avizoval v súvislosti s posledným útokom, ktorého cieľom bol generálporučík Vladimir Alexejev, zástupca veliteľa vojenskej spravodajskej služby GRU.
Autor TASR
Moskva 19. marca (TASR) - Rusko chce po sérii atentátov a pokusov o vraždu posilniť ochranu svojich vysokopostavených vojenských predstaviteľov. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok uviedol riaditeľ ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandr Bortnikov.
Šéf tajnej služby to avizoval v súvislosti s posledným útokom, ktorého cieľom bol generálporučík Vladimir Alexejev, zástupca veliteľa vojenskej spravodajskej služby GRU. K útoku naňho došlo 6. februára v jeho bytovom dome v Moskve. Ukrajina, ktorej sa takéto útoky zvyčajne pripisujú, akúkoľvek účasť na tomto prípade poprela.
Krátko po čine boli podľa ruských médií zadržané tri osoby vrátane jednej priamo zodpovednej za pokus o atentát. FSB následne informovala, že zadržaní sa priznali a na výsluchu uviedli, že konali na pokyn ukrajinskej tajnej služby SBU.
Aj Bortnikov 22. februára vyhlásil, že za pokusom o atentát na Alexejeva stáli ukrajinské spravodajské služby. Pripustil, že mohli konať na pokyn britských tajných služieb.
Bortnikov povedal, že Alexejev sa zotavuje zo svojich zranení. Šéf FSB doplnil, že bezpečnosť osôb v takomto vysokom postavení bude „samozrejme“ sprísnená.
