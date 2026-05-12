Utorok 12. máj 2026
Rusko po skončení prímeria útočí dronmi na Kyjev

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev 12. mája (TASR) - Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa v noci na utorok krátko po skončení trojdňového prímeria stalo terčom ruských dronov . V meste od piatku spustili prvý letecký poplach. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.

„Nad Kyjevom sa momentálne nachádzajú nepriateľské bezpilotné lietadlá. Prosím, zostaňte v bezpečí, kým nebude poplach odvolaný,“ napísal na Telegrame šéf vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko.

Trojdňové prímerie v platnosti od 9. mája skončilo v pondelok pred polnocou miestneho času. Dočasný kľud zbraní minulý týždeň sprostredkoval americký prezident Donald Trump pri príležitosti osláv Dňa víťazstva v Moskve. Hoci sa Rusko počas neho zdržalo masívnych dronových a raketových útokov, obe strany hlásili množstvo prípadov porušenia prímeria.
