Rusko po skončení prímeria útočí dronmi na Kyjev
Trojdňové prímerie v platnosti od 9. mája skončilo v pondelok pred polnocou miestneho času.
Autor TASR
Kyjev 12. mája (TASR) - Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa v noci na utorok krátko po skončení trojdňového prímeria stalo terčom ruských dronov . V meste od piatku spustili prvý letecký poplach. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
„Nad Kyjevom sa momentálne nachádzajú nepriateľské bezpilotné lietadlá. Prosím, zostaňte v bezpečí, kým nebude poplach odvolaný,“ napísal na Telegrame šéf vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko.
Trojdňové prímerie v platnosti od 9. mája skončilo v pondelok pred polnocou miestneho času. Dočasný kľud zbraní minulý týždeň sprostredkoval americký prezident Donald Trump pri príležitosti osláv Dňa víťazstva v Moskve. Hoci sa Rusko počas neho zdržalo masívnych dronových a raketových útokov, obe strany hlásili množstvo prípadov porušenia prímeria.
