Rusko po takmer roku prepustilo na slobodu veterána námorných síl USA

Washington 12. januára (TASR) — Rusko prepustilo vo štvrtok na slobodu veterána amerických námorných síl Taylora Dudleyho, ktorý bol zadržiavaný deväť mesiacov, odkedy v apríli 2022 z Poľska prekročil hranice do ruskej exklávy Kaliningrad ležiacej pri Baltskom mori. Oznámil to vyjednávač Bill Richardson, ktorý s Moskvou viedol rokovania o jeho prepustení, informuje agentúra AFP.



Podľa stanice CNN 35-ročný Dudley prešiel do Kaliningradu, ktorý sa nachádza medzi Poľskom a Litvou, z Poľska, kde bol na hudobnom festivale. Prečo vstúpil na územie Kaliningradu, nie je jasné. Americká a ruská vláda Dudleyho zadržanie nemedializovali a Washington netvrdil, že by bol zatknutý neoprávnene.



Richardson, ktorý ocenil, že "ruskí predstavitelia spravili správnu vec" napriek súčasným vzťahom medzi oboma krajinami, nespomenul, že by Dudleyho prepustenie bolo súčasťou výmeny väzňov medzi USA a Ruskom.



Priblížil, že tím z neziskovej organizácie Richardson Center, ktorá pomohla dostať na slobodu viacero Američanov zadržiavaných v rozličných krajinách, navštívil za posledný rok Moskvu v súvislosti s Dudleyho prípadom niekoľkokrát.



Richardson dodal, že USA sa usilujú zaistiť bezpečný návrat ďalšieho zadržiavaného amerického občana Paula Whelana, bývalého člena námornej pechoty Spojených štátov, ktorý bol zatknutý v Moskve v roku 2018 a o dva roky neskôr odsúdený na 16 rokov väzenia za špionáž. Washington tvrdí, že Whelan navštívil Moskvu ako súkromná osoba a žiada jeho prepustenie.



TASR pripomína, že zástupcovia amerického ministerstva zahraničných vecí niekoľko mesiacov presadzovali výmenu Whelana v rámci dohody o prepustení americkej basketbalistky Brittney Grinerovej a ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta. Rusko takúto dohodu odmietlo a požadovalo, aby bol v takomto prípade do výmeny zaradený aj Vadim Krasikov, bývalý plukovník ruskej rozviedky, ktorý si v Nemecku odpykáva doživotný trest za vraždu.