Rusko po troch desaťročiach obnovuje komerčné lety do Abcházska

Moskva 7. februára (TASR) - Rusko obnovuje po zhruba troch desaťročiach komerčné lety do metropoly gruzínskeho odštiepeneckého regiónu Abcházsko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters citujúcej z ruských štátnych médií.



Prvý skúšobný let z Moskvy do Suchumi sa uskutočnil v piatok. Podľa údajov z Flightradaru išlo o let súkromných ruských aerolínií UVT Aero. Pravidelná linka na tejto trase by mala fungovať od mája.



Čiernomorské letovisko Suchumi je už od čias sovietskej éry vyhľadávanou dovolenkovou destináciou pre mnohých Rusov. Tamojšie letisko však bolo zatvorené od vojny z 90. rokov a len nedávno obnovilo prevádzku.



Abcházsko sa dostalo spod kontroly Gruzínska počas zmienenej vojny, ku ktorej tam došlo po rozpade Sovietskeho zväzu začiatkom 90. rokov minulého storočia. Z regiónu následne ušli desaťtisíce etnických Gruzíncov.



Rusko dlhodobo ekonomicky podporuje tento a aj ďalší gruzínsky odštiepenecký región Južné Osetsko. Po víťazstve v päťdňovej vojne s Gruzínskom v roku 2008 uznalo ich nezávislosť. V oboch oblastiach, ktorých nezávislosť celosvetovo uznáva len zopár krajín, má Moskva aj vojenské základne.



Gruzínska vláda sa k správe o obnovení letov do Suchumi bezprostredne nevyjadrila. Reuters približuje, že vojny a situácia okolo odštiepeneckých regiónov, v ktorých Moskva podporovala separatistov, dlhodobo naštrbili vzťah Gruzínska s Ruskom. Krajiny neudržiavajú oficiálne diplomatické styky, hoci v ostatnom čase sú si čoraz bližšie, paralelne s tým, ako sa zhoršuje vzťah Tbilisi so Západom, komentuje Reuters.