Rusko po Trumpovom ultimáte Iránu vyzýva na politické riešenie
Irán tento strategický prieliv fakticky uzavrel v reakcii na americko-izraelské útoky už 28. februára, čo prinútilo krajiny závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať zo zásob.
Autor TASR
Moskva 23. marca (TASR) - Rusko v pondelok vyzvalo na „politické a diplomatické“ vyriešenie vojny na Blízkom východe po tom, ako americký prezident Donald Trump dal Iránu ultimátum na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trump dal v nedeľu Teheránu 48-hodinové ultimátum na „úplné otvorenie“ Hormuzského prielivu a pohrozil, že v opačnom prípade USA zaútočia na iránske elektrárne. Iránska armáda v reakcii na hrozbu uviedla, že v prípade útokov úplne uzatvorí strategický prieliv. Cieľom odvetných úderov budú podľa nej aj izraelské elektrárne, energetická infraštruktúra, informačné a komunikačné technológie. Spoločnosti s americkými akcionármi pôsobiace v spomínaných odvetviach v regióne budú podľa nej „úplne zničené“.
Blokovanie Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu, a početné útoky na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe spôsobili prudký nárast cien energií.
Irán tento strategický prieliv fakticky uzavrel v reakcii na americko-izraelské útoky už 28. februára, čo prinútilo krajiny závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať zo zásob.
„Domnievame sa, že situácia by sa mala dostať k politickému a diplomatickému riešeniu,“ povedal v pondelok na brífingu novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Toto je jediná vec, ktorá môže účinne prispieť k zmierneniu katastrofálne napätej situácie, ktorá sa v regióne vyvinula,“ dodal.
Rusko, ktoré pomohlo vybudovať jedinú funkčnú iránsku jadrovú elektráreň v Búšehri, varovalo pred útokmi, ktoré by toto zariadenie mohli ohroziť. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) minulý týždeň uviedla, že lokalita bola zasiahnutá projektilom, pripomína AFP.
„Útoky na jadrové zariadenia považujeme za potenciálne mimoriadne nebezpečné s množstvom až nezvratných následkov,“ dodal Peskov s tým, že Rusko je v „neustálom dialógu“ s MAAE ohľadom Búšehru.
Riaditeľ MAAE Rafael Grossi vyzval „na zdržanlivosť počas konfliktu, aby sa predišlo akémukoľvek riziku jadrovej havárie“, uviedol tento jadrový dozorný orgán OSN v minulotýždňovom vyhlásení.
Trump dal v nedeľu Teheránu 48-hodinové ultimátum na „úplné otvorenie“ Hormuzského prielivu a pohrozil, že v opačnom prípade USA zaútočia na iránske elektrárne. Iránska armáda v reakcii na hrozbu uviedla, že v prípade útokov úplne uzatvorí strategický prieliv. Cieľom odvetných úderov budú podľa nej aj izraelské elektrárne, energetická infraštruktúra, informačné a komunikačné technológie. Spoločnosti s americkými akcionármi pôsobiace v spomínaných odvetviach v regióne budú podľa nej „úplne zničené“.
Blokovanie Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu, a početné útoky na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe spôsobili prudký nárast cien energií.
Irán tento strategický prieliv fakticky uzavrel v reakcii na americko-izraelské útoky už 28. februára, čo prinútilo krajiny závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať zo zásob.
„Domnievame sa, že situácia by sa mala dostať k politickému a diplomatickému riešeniu,“ povedal v pondelok na brífingu novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Toto je jediná vec, ktorá môže účinne prispieť k zmierneniu katastrofálne napätej situácie, ktorá sa v regióne vyvinula,“ dodal.
Rusko, ktoré pomohlo vybudovať jedinú funkčnú iránsku jadrovú elektráreň v Búšehri, varovalo pred útokmi, ktoré by toto zariadenie mohli ohroziť. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) minulý týždeň uviedla, že lokalita bola zasiahnutá projektilom, pripomína AFP.
„Útoky na jadrové zariadenia považujeme za potenciálne mimoriadne nebezpečné s množstvom až nezvratných následkov,“ dodal Peskov s tým, že Rusko je v „neustálom dialógu“ s MAAE ohľadom Búšehru.
Riaditeľ MAAE Rafael Grossi vyzval „na zdržanlivosť počas konfliktu, aby sa predišlo akémukoľvek riziku jadrovej havárie“, uviedol tento jadrový dozorný orgán OSN v minulotýždňovom vyhlásení.