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Rusko po ukrajinských útokoch v Moskve pohrozilo rozsiahlou odvetou
Prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X potvrdil, že ukrajinské sily už po druhýkrát tento týždeň zasiahli rafinériu v Moskve.
Autor TASR
Moskva 18. júna (TASR) - Rusko vo štvrtok pohrozilo ďalšími rozsiahlymi údermi na Ukrajinu. Doteraz najväčší letecký útok na Moskvu poškodil ropnú rafinériu a zranených bolo 17 ľudí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na otázku o útokoch uviedol nedávne vyhlásenie prezidenta Putina, že Rusko bude „pravidelne vykonávať masívne skupinové údery“ proti Ukrajine. Ruská armáda podľa jeho slov „tieto útoky vykonáva a bude v nich pokračovať“.
Moskva v noci na štvrtok čelila rozsiahlemu útoku ukrajinských dronov. Prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X potvrdil, že ukrajinské sily už po druhýkrát tento týždeň zasiahli rafinériu v Moskve. Okrem toho podnikli údery aj v Rostovskej oblasti a na „dočasne okupovaných územiach“ na Ukrajine.
Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje útoky proti Rusku. Niektorí ukrajinskí predstavitelia útoky proti ruským závodom na spracovanie ropy a exportným centrám označujú ako „kinetické sankcie“ v snahe obmedziť príjmy Kremľa na financovanie vojny.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na otázku o útokoch uviedol nedávne vyhlásenie prezidenta Putina, že Rusko bude „pravidelne vykonávať masívne skupinové údery“ proti Ukrajine. Ruská armáda podľa jeho slov „tieto útoky vykonáva a bude v nich pokračovať“.
Moskva v noci na štvrtok čelila rozsiahlemu útoku ukrajinských dronov. Prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X potvrdil, že ukrajinské sily už po druhýkrát tento týždeň zasiahli rafinériu v Moskve. Okrem toho podnikli údery aj v Rostovskej oblasti a na „dočasne okupovaných územiach“ na Ukrajine.
Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje útoky proti Rusku. Niektorí ukrajinskí predstavitelia útoky proti ruským závodom na spracovanie ropy a exportným centrám označujú ako „kinetické sankcie“ v snahe obmedziť príjmy Kremľa na financovanie vojny.