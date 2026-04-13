Rusko po víťazstve Magyara dúfa v pokračovanie pragmatických vzťahov
Kremeľ podľa Peskova zaznamenal vyhlásenia z Budapešti o ochote nadviazať dialóg.
Autor TASR
Moskva 13. apríla (TASR) - Moskva po víťazstve strany Tisza a jej lídra Pétera Magyara v nedeľných parlamentných voľbách dúfa v pokračovanie pragmatickej spolupráce s Maďarskom. TASR o tom informuje s odvolaním na pondelňajšiu správu agentúry TASS.
„Maďarsko sa rozhodlo. Toto rozhodnutie rešpektujeme. Počítame s tým, že budeme pokračovať v našich veľmi pragmatických kontaktoch s novým maďarským vedením,“ povedal na tlačovej konferencii hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Kremeľ podľa Peskova zaznamenal vyhlásenia z Budapešti o ochote nadviazať dialóg. Moskva sa domnieva, že to bude prospešné pre obe strany.
Zo sčítania 98,94 percenta hlasov vyplýva, že strana Tisza získa v parlamente 138 z dovedna 199 kresiel a v novom parlamente bude mať ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána. Ten napriek pokračujúcej vojny Ruska proti Ukrajine udržiaval dobré vzťahy s Moskvou.
„Maďarsko sa rozhodlo. Toto rozhodnutie rešpektujeme. Počítame s tým, že budeme pokračovať v našich veľmi pragmatických kontaktoch s novým maďarským vedením,“ povedal na tlačovej konferencii hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Kremeľ podľa Peskova zaznamenal vyhlásenia z Budapešti o ochote nadviazať dialóg. Moskva sa domnieva, že to bude prospešné pre obe strany.
Zo sčítania 98,94 percenta hlasov vyplýva, že strana Tisza získa v parlamente 138 z dovedna 199 kresiel a v novom parlamente bude mať ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána. Ten napriek pokračujúcej vojny Ruska proti Ukrajine udržiaval dobré vzťahy s Moskvou.