Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Rusko po víťazstve Magyara dúfa v pokračovanie pragmatických vzťahov

.
Na snímke z 15. mája 2008 pohľad na Veľký Kremeľský palác v Moskve. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
Moskva 13. apríla (TASR) - Moskva po víťazstve strany Tisza a jej lídra Pétera Magyara v nedeľných parlamentných voľbách dúfa v pokračovanie pragmatickej spolupráce s Maďarskom. TASR o tom informuje s odvolaním na pondelňajšiu správu agentúry TASS.

„Maďarsko sa rozhodlo. Toto rozhodnutie rešpektujeme. Počítame s tým, že budeme pokračovať v našich veľmi pragmatických kontaktoch s novým maďarským vedením,“ povedal na tlačovej konferencii hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Kremeľ podľa Peskova zaznamenal vyhlásenia z Budapešti o ochote nadviazať dialóg. Moskva sa domnieva, že to bude prospešné pre obe strany.

Zo sčítania 98,94 percenta hlasov vyplýva, že strana Tisza získa v parlamente 138 z dovedna 199 kresiel a v novom parlamente bude mať ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána. Ten napriek pokračujúcej vojny Ruska proti Ukrajine udržiaval dobré vzťahy s Moskvou.
.

