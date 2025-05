Rusko po vypršaní vyhláseného prímeria opäť útočilo na Ukrajinu

Kyjev 11. mája (TASR) - Rusko po skončení jednostranne vyhláseného trojdňového prímeria, ktoré vypršalo v nedeľu po polnoci, obnovilo dronové útoky na územie Ukrajiny, uviedli ukrajinské ozbrojené sily. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Sirény leteckého poplachu sa rozozvučali v hlavnom meste Kyjev a starosta Vitalij Kličko vyzval civilistov, aby našli útočisko v krytoch. Dronové útoky medzitým hlásili aj z iných častí krajiny vrátane Odeskej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti.



Jednostranné prímerie, ktoré ruský prezident Vladimir Putin nariadil počas spomienkových osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, trvalo od polnoci 8. mája do polnoci 10. mája, pripomína DPA.



Obe strany konfliktu sa pritom opakovane navzájom obviňovali z porušenia prímeria.



Obnovené dronové útoky zo strany Ruska prišli po tom, čo Putin v sobotu navrhol priame rokovania s Ukrajinou o ukončení konfliktu, ktoré by sa mali uskutočniť už v priebehu budúceho týždňa, konkrétne 15. mája v tureckom Istanbule. Podľa Putina by mali tieto rokovania nadviazať na bod, kde boli v roku 2022 po začiatku vojny zastavené. Kyjev na tento návrh doposiaľ nereagoval,



Ukrajina a jej európski spojenci - Francúzsko, Británia, Nemecko a Poľsko - predtým v Kyjeve vyzvali na úplné a bezpodmienečné 30-dňové prímerie so začiatkom od pondelka 10. mája, pripomína DPA.