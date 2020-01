Rusko: Po zabití Solejmáního sa zvýši napätie na Blízkom východe

Moskva 3. januára (TASR) - Moskva varovala pred vystupňovaním napätia na Blízkom východe po tom, ako pri piatkovom americkom útoku zahynul v irackom Bagdade veliteľ špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásem Solejmání. Informovala o tom agentúra AFP.



"Zabitie Solejmáního... bolo dobrodružným krokom, ktoré vystupňuje napätie v celom regióne," uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa vyhlásenia Solejmání oddane chránil iránske štátne záujmy. "Vyjadrujeme úprimnú sústrasť iránskemu ľudu," píše sa vo vyhlásení.



Čína vyzvala v reakcii na zdržanlivosť zo všetkých strán, "najmä zo strany Spojených štátov". "Vyzývame zainteresované strany, najmä Spojené štáty, aby zachovali pokoj a preukázali zdržanlivosť s cieľom vyhnúť sa ďalšej eskalácii napätia," uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang.



Sýria ostro odsúdila "zákernú, zločinnú americkú agresiu", ktorá viedla k zabitiu generálmajora Solejmáního. Štátna agentúra SANA odvolávajúca sa na zdroj zo sýrskeho ministerstva zahraničných vecí uviedla, že tento útok predstavuje "závažnú eskaláciu" a potvrdzuje zodpovednosť USA za nestabilitu v Iraku.



Palestínska organizácia Hamas, ktorá ovláda pásmo Gazy, podľa agentúry Reuters uviedla, že zabitie Solejmáního "otvára dvere všetkým možnostiam v tomto regióne - okrem pokoja a stability". "Zodpovednosť za to nesú USA," napísal hovorca Hamasu Básim Naím na Twitteri.



Francúzske veľvyslanectvo v Teheráne vyzvalo svojich obyvateľov v Iráne, aby sa vyhýbali verejným zhromaždeniam a nefotografovali na verejných priestranstvách.



Francúzska ministerka pre európske záležitosti Amélie de Montchalinová vyhlásila, že Solejmáního zabitím sa svet stal "nebezpečnejším", a vyzvala na zvýšenie úsilia o deeskaláciu prehlbujúceho konfliktu na Blízkom východe.



Iránske revolučné gardy Solejmáního smrť potvrdili a uviedli, že zahynul pri piatkovom útoku amerických vrtuľníkov na bagdadskom letisku. Agentúra Reuters citovala amerických predstaviteľov, ktorí si neželali byť menovaní, že Solejmání prišiel o život pri útoku dronom.



Pentagón vo vyhlásení uviedol, že Solejmáního zabila americká armáda na rozkaz prezidenta USA Donalda Trumpa.



Irán ústami iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího prisľúbil "krutú odplatu" a predvolal si švajčiarskeho diplomata reprezentujúceho americké záujmy v Teheráne, aby mu tlmočil protest.



Podľa Pelosiovej bol útok v Iraku provokáciou, republikáni Trumpa obhajujú



Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová odsúdila americký útok v Iraku, pri ktorom bol zabitý vysokopostavený iránsky generál Kásem Solejmání, a označila ho za "provokatívny a neprimeraný" čin, napísala v piatok agentúra DPA.



"Nálet z dnešnej noci môže spôsobiť ďalšie nebezpečenstvo eskalácie násilia. Amerika - a ani svet - si nemôžu dovoliť, aby napätie eskalovalo až do bodu, odkiaľ nebude návratu," uviedla táto demokratická politička v citovanom vyhlásení.



Pelosiová dodala, že útok na iránskeho generála pred vydaním rozkazu šéfa Bieleho domu Donalda Truma s Kongresom nekonzultovali. Vyzvala taktiež na "okamžité informovanie" kongresmanov o situácii.



Krátko po tom, ako Pentagón potvrdil letecký útok pri letisku v Bagdade, ktorý nariadil Trump, vyjadrili demokratickí politici námietky, že Biely dom akciu vopred s členmi Kongresu nekonzultoval ani ich o tom neinformoval.



Naopak, republikánski politici zverejnili vyhlásenia obhajujúce celú akciu. Agentúra AFP doplnila, že tento incident prispeje k ďalšej polarizácii politickej scény v USA pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami.



"S prejavom odhodlania a sily sme zasiahli vodcu tých, ktorí útočia na naše suverénne územia Spojených štátov," uviedol vo vyhlásení líder republikánskej menšiny v Snemovni reprezentantov Kevin McCarthy.



"Cena za zabíjanie a ubližovanie Američanom sa drasticky zvýšila," doplnil ho so statusom na Twitteri republikánsky senátor Lindsey Graham, ktorý je Trumpovým blízkym dôverníkom.



Rezolúcia o vojenských silách nariaďuje prezidentovi USA, aby informoval Kongres 48 hodín pred zapojením ozbrojených síl do vojenskej akcie, píše AFP.



Viacero demokratov - vrátane kandidáta na prezidenta vo voľbách v roku 2020 a bývalého viceprezidenta Joea Bidena - varovalo, že tento cielený útok môže Spojené štáty priblížiť dramaticky blízko k vojnovému konfliktu s Iránom.



Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa raketový útok na Solejmáního podnikol dron. Denník The New York Times s odvolaním sa na svoj zdroj napísal, že útok na armádny konvoj opúšťajúci medzinárodné letisko v Bagdade, pri ktorom zomrelo aj viacero Iránom podporovaných predstaviteľov irackej armády, vykonali rakety vystrelené z amerického bezpilotného lietadla typu MQ-9 Reaper. Pri nálete bol medzi inými zabitý aj abú Mahdí Muhandis, zástupca veliteľa irackých Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU). Iránske revolučné gardy uvádzajú, že útok spáchali americké vrtuľníky.



Iracký premiér Mahdí: Americký útok vyvolá "pustošivú vojnu"

Dočasný iracký premiér Ádil Abdal Mahdí odsúdil americký útok v Bagdade, pri ktorom prišli v piatok o život významní irackí a iránski velitelia, ako "agresiu", ktorá "vyvolá pustošivú vojnu".



Zabitie irackého veliteľa je agresiou voči Iraku, "jeho vláde a ľudu," uviedol Mahdí vo vyhlásení. Mal na mysli abú Mahdího Muhandisa, zástupcu veliteľa irackých Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU), podporovaných Iránom. Ten zahynul pri útoku spolu s generálmajorom Kásemom Solejmáním, veliteľom špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd.



Mahdí uviedol, že útok bol tiež "očividným porušením podmienok povoľujúcim prítomnosť amerických vojakov" na irackej pôde.



