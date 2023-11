Rusko po zatvorení fínskych priechodov posilňuje svoju bezpečnosť

Moskva 23. november (TASR) - Rusko oznámilo vo štvrtok sprísnenie bezpečnostných opatrení v Murmanskej oblasti ležiacej na severe krajiny pri fínskych hraniciach. Došlo k tomu deň po tom, čo Helsinki ohlásili, že uzavrú všetky hraničné priechody s Ruskom s výnimkou jediného, a síce najsevernejšieho priechodu Raja-Jooseppi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Fínsko už minulý týždeň uzavrelo v reakcii na prílev migrantov štyri zo svojich hraničných priechodov s Ruskom, ktoré sa nachádzajú na juhovýchode krajiny. Moskvu zároveň obvinilo zo snahy destabilizovať prílevom migrantov túto krajinu ako odvetu za jej vstup do NATO. Helsinki následne v stredu oznámili, že vzhľadom na sústavný nárast pokusov migrantov o prekročenie ich hraníc zatvoria - až na jeden - už aj všetky zvyšné priechody s Ruskom.



"Bolo prijaté rozhodnutie o zavedení zvýšenej pohotovosti v Murmanskej oblasti a viacerých ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti našich obyvateľov," uviedol vo štvrtok gubernátor zmienenej oblasti Andrej Čibis na sociálnej sieti.



Rozhodnutie Fínska ponechať otvorený len najsevernejší hraničný priechod bude mať podľa jeho slov za následok "výrazný nárast" počtu migrantov, ktorí sa snažia do tejto krajiny dostať zo severu Ruska. Dodal, že v stredu takto čakalo na prechod približne 400 ľudí, pričom úrady povolili vstup do Fínska len asi 50 z nich.



Vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré majú 1340 kilometrov dlhú spoločnú hranicu, sa zhoršili po tom, čo Moskva vlani vo februári vojensky napadla Ukrajinu, v dôsledku čoho Fínsko vstúpilo do NATO.



Helsinki zaznamenávajú už od konca augusta na svojich hraniciach s Ruskom prílev migrantov pochádzajúcich z blízkovýchodných či afrických krajín. Moskvu obviňujú z toho, že na hranice týchto migrantov bez dokladov púšťa.