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Rusko počas 13 hodín zachytilo 339 ukrajinských dronov
Primátor Moskvy Sergej Sobianin v sérii príspevkov na Telegrame upozornil na akcie proti útokom dronov.
Autor TASR
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Moskva 7. júna (TASR) - Ruské systémy protivzdušnej obrany v sobotu za 13 hodín zneškodnili 339 ukrajinských dronov nad rôznymi oblasťami krajiny vrátane Moskovskej, uviedlo ruské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ministerstvo na platforme Telegram uviedlo, že v sobotu od 7.00 h do 20.00 h miestneho času (6.00 - 19.00 h SELČ) ruské jednotky zničili drony v 13 oblastiach.
Primátor Moskvy Sergej Sobianin v sérii príspevkov na Telegrame upozornil na akcie proti útokom dronov. Podľa neoficiálnych údajov počas dňa zostrelili v oblasti 14 dronov.
Ruský úrad pre civilné letectvo pravidelne oznamoval pozastavenie letov do rôznych letísk. Tamojšie tlačové agentúry informovali, že v meste Soči vydali počas dňa štyrikrát príkazy na pozastavenie letov.
Stanica BBC v sobotu informovala, že po ukrajinských dronových útokoch predčasne ukončili festival v ruskom meste Kronštandt, ktorý mal byť sprievodným kultúrnym podujatím k medzinárodnému ekonomickému fóru v Petrohrade.
Ukrajina od začiatku vojny pravidelne podniká útoky dronmi na vojenské a priemyselné objekty na ruskom území. Moskva tvrdí, že väčšinu bezpilotných lietadiel sa jej protivzdušnej obrane darí zostreliť. Ukrajina uvádza, že jej útoky v Rusku sú zamerané na infraštruktúru podporujúcu ruské vojenské operácie.
Ministerstvo na platforme Telegram uviedlo, že v sobotu od 7.00 h do 20.00 h miestneho času (6.00 - 19.00 h SELČ) ruské jednotky zničili drony v 13 oblastiach.
Primátor Moskvy Sergej Sobianin v sérii príspevkov na Telegrame upozornil na akcie proti útokom dronov. Podľa neoficiálnych údajov počas dňa zostrelili v oblasti 14 dronov.
Ruský úrad pre civilné letectvo pravidelne oznamoval pozastavenie letov do rôznych letísk. Tamojšie tlačové agentúry informovali, že v meste Soči vydali počas dňa štyrikrát príkazy na pozastavenie letov.
Stanica BBC v sobotu informovala, že po ukrajinských dronových útokoch predčasne ukončili festival v ruskom meste Kronštandt, ktorý mal byť sprievodným kultúrnym podujatím k medzinárodnému ekonomickému fóru v Petrohrade.
Ukrajina od začiatku vojny pravidelne podniká útoky dronmi na vojenské a priemyselné objekty na ruskom území. Moskva tvrdí, že väčšinu bezpilotných lietadiel sa jej protivzdušnej obrane darí zostreliť. Ukrajina uvádza, že jej útoky v Rusku sú zamerané na infraštruktúru podporujúcu ruské vojenské operácie.