Rusko počas dňa zaútočilo na Ukrajinu, z Dnipra hlásia jednu obeť

Na tejto fotografii, ktorú poskytla ukrajinská záchranná služba, hasiči hasia požiar po útoku ruských dronov v Dnipre na Ukrajine v utorok 30. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Ruské ministerstvo obrany sa k útoku na Dnipro zatiaľ nevyjadrilo.

Autor TASR
Kyjev 30. septembra (TASR) - Jedna osoba zahynula v utorok pri ruskom dronovom útoku v meste Dnipro, oznámili ukrajinskí predstavitelia na sociálnych sieťach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zeleneskyj na sieti X uviedol, že k tomuto „bezočivému útoku“ došlo počas dňa. Cieľom bola podľa neho civilná infraštruktúra a zranenia utrpelo viac ako desať ľudí.

Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak oznámil, že zranilo sa až 15 osôb a jeden muž zahynul.

Rusko podľa Zelenského takýmito útokmi dokazuje, že je potrebné vyvíjať naň silný tlak. „Takéto útoky tiež ukazujú, že svetové sankcie voči Rusku musia zasiahnuť agresora oveľa tvrdšie a že my všetci v Európe musíme vybudovať spoľahlivú obranu proti ruským dronom a raketám, aby žiadna krajina nebola pri tejto hrozbe sama,“ napísal ukrajinský prezident. Nevyhnutné sú podľa neho spoločné opatrenia.

Ruské ministerstvo obrany sa k útoku na Dnipro zatiaľ nevyjadrilo.

Ukrajina takmer denne hlási civilné obete ruských dronových útokov, pričom Rusko v poslednom období vysiela na susednú Ukrajinu väčšie množstvo dronov.
