Rusko počas dňa zaútočilo na Ukrajinu, z Dnipra hlásia jednu obeť
Ruské ministerstvo obrany sa k útoku na Dnipro zatiaľ nevyjadrilo.
Autor TASR
Kyjev 30. septembra (TASR) - Jedna osoba zahynula v utorok pri ruskom dronovom útoku v meste Dnipro, oznámili ukrajinskí predstavitelia na sociálnych sieťach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zeleneskyj na sieti X uviedol, že k tomuto „bezočivému útoku“ došlo počas dňa. Cieľom bola podľa neho civilná infraštruktúra a zranenia utrpelo viac ako desať ľudí.
Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak oznámil, že zranilo sa až 15 osôb a jeden muž zahynul.
Rusko podľa Zelenského takýmito útokmi dokazuje, že je potrebné vyvíjať naň silný tlak. „Takéto útoky tiež ukazujú, že svetové sankcie voči Rusku musia zasiahnuť agresora oveľa tvrdšie a že my všetci v Európe musíme vybudovať spoľahlivú obranu proti ruským dronom a raketám, aby žiadna krajina nebola pri tejto hrozbe sama,“ napísal ukrajinský prezident. Nevyhnutné sú podľa neho spoločné opatrenia.
Ruské ministerstvo obrany sa k útoku na Dnipro zatiaľ nevyjadrilo.
Ukrajina takmer denne hlási civilné obete ruských dronových útokov, pričom Rusko v poslednom období vysiela na susednú Ukrajinu väčšie množstvo dronov.
