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Rusko: Počas noci sme zneškodnili viac než 1200 ukrajinských dronov
Od piatkového večera do sobotňajšieho rána smerovalo na Moskvu viac ako 460 dronov, uviedol primátor hlavného mesta Sergej Sobianin.
Autor TASR
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Moskva 28. novembra (TASR) - Ruské úrady v sobotu oznámili, že počas nočného útoku zneškodnili viac ako 1200 ukrajinských dronov. Stovky z nich smerovali na Moskovskú oblasť. Ukrajina tiež informovala o rozsiahlych ruských úderoch, pri ktorých zahynul najmenej jeden človek a päť ďalších utrpelo zranenia. Agentúra AFP pripomína, že obe strany v posledných mesiacoch zintenzívnili vzdušné útoky, píše TASR.
Od piatkového večera do sobotňajšieho rána smerovalo na Moskvu viac ako 460 dronov, uviedol primátor hlavného mesta Sergej Sobianin. Dodal, že 123 z nich zničili pri približovaní sa k mestu.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana počas noci „zachytila a zničila 1246 ukrajinských dronov“ vo viac ako desiatke regiónov.
Ruská metropola sa nachádza približne 500 kilometrov od najbližšej časti ukrajinských hraníc. Ďalšie oblasti, ktoré ministerstvo spomenulo, vrátane Volgogradskej a Krasnodarskej oblasti, ležia takisto stovky kilometrov od Ukrajiny.
Aj Kyjev informoval o rozsiahlych útokoch. Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov v sobotu uviedol, že za uplynulých 24 hodín na oblasť smerovalo viac ako 700 ruských dronov. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že útočilo na ciele spojené s vojenskou infraštruktúrou.
Útoky sa stupňujú v čase, keď sa vojna blíži k piatemu výročiu. Americké snahy o sprostredkovanie ukončenia bojov zatiaľ nepriniesli dohodu. Výnimkou zostávajú výmeny zajatcov.
Od piatkového večera do sobotňajšieho rána smerovalo na Moskvu viac ako 460 dronov, uviedol primátor hlavného mesta Sergej Sobianin. Dodal, že 123 z nich zničili pri približovaní sa k mestu.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana počas noci „zachytila a zničila 1246 ukrajinských dronov“ vo viac ako desiatke regiónov.
Ruská metropola sa nachádza približne 500 kilometrov od najbližšej časti ukrajinských hraníc. Ďalšie oblasti, ktoré ministerstvo spomenulo, vrátane Volgogradskej a Krasnodarskej oblasti, ležia takisto stovky kilometrov od Ukrajiny.
Aj Kyjev informoval o rozsiahlych útokoch. Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov v sobotu uviedol, že za uplynulých 24 hodín na oblasť smerovalo viac ako 700 ruských dronov. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že útočilo na ciele spojené s vojenskou infraštruktúrou.
Útoky sa stupňujú v čase, keď sa vojna blíži k piatemu výročiu. Americké snahy o sprostredkovanie ukončenia bojov zatiaľ nepriniesli dohodu. Výnimkou zostávajú výmeny zajatcov.