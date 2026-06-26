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Rusko počas nočných útokov zostrelilo 660 ukrajinských dronov
Drony zneškodnili ruské sily nad viacerými oblasťami krajiny vrátane hlavného mesta.
Autor TASR
Moskva 26. júna (TASR) - Ruská protivzdušná obrana zostrelila v noci na piatok 660 ukrajinských dronov, uviedlo ministerstvo obrany v Moskve. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najvyšších počtov zneškodnených ukrajinských dronov od začiatku vojny, píše TASR.
Drony zneškodnili ruské sily nad viacerými oblasťami krajiny vrátane hlavného mesta, anektovaného Krymského polostrova, Čierneho mora a Azovského mora, priblížil rezort obrany na ruskej platforme Max.
Podľa starostu Moskvy Sergeja Sobianina zachytili najmenej 47 dronov smerujúcich k hlavnému mestu. „Odborníci záchranných služieb pracujú na miestach, kde dopadli úlomky,“ napísal na platforme Telegram, pričom neinformoval o žiadnych škodách po úderoch.
Gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miľajev hlási „masívny“ útok dronmi v tejto oblasti vzdialenej približne 180 kilometrov južne od Moskvy. Pri úderoch zaznamenali škody na súkromnom dome, pričom utrpela zranenia žena.
AFP konštatuje, že Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje útoky dronmi na dlhé vzdialenosti. Zameriava sa pritom najmä na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť príjmy Kremľa na financovanie vojny.
Drony zneškodnili ruské sily nad viacerými oblasťami krajiny vrátane hlavného mesta, anektovaného Krymského polostrova, Čierneho mora a Azovského mora, priblížil rezort obrany na ruskej platforme Max.
Podľa starostu Moskvy Sergeja Sobianina zachytili najmenej 47 dronov smerujúcich k hlavnému mestu. „Odborníci záchranných služieb pracujú na miestach, kde dopadli úlomky,“ napísal na platforme Telegram, pričom neinformoval o žiadnych škodách po úderoch.
Gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miľajev hlási „masívny“ útok dronmi v tejto oblasti vzdialenej približne 180 kilometrov južne od Moskvy. Pri úderoch zaznamenali škody na súkromnom dome, pričom utrpela zranenia žena.
AFP konštatuje, že Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje útoky dronmi na dlhé vzdialenosti. Zameriava sa pritom najmä na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť príjmy Kremľa na financovanie vojny.