Rusko: Počas prvého dňa mobilizácie sa prihlásilo 10.000 dobrovoľníkov

Policajti zatýkajú demonštranta počas protestu proti mobilizácii 21. septembra 2022 v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 22. septembra (TASR) - Ruská armáda vo štvrtok uviedla, že počas prvého dňa od vyhlásenia čiastočnej mobilizácie sa do bojov na Ukrajine dobrovoľne prihlásilo najmenej 10.000 záložníkov. TASR správu prevzala z agentúry AFP a televízie Sky News.Vedúci sekcie generálneho štábu ruskej armády pre mobilizáciu Vladimir Cimlianskij pre agentúru Interfax povedal, že okolo 10.000 ruských občanov sa dostavilo do odvodových stredísk z vlastnej vôle skôr, než im bol doručený povolávací rozkaz.Dodal, že armáda zriadila call centrum, na ktoré sa jednotlivci a organizácie môžu obrátiť s otázkami ohľadom mobilizácie.Ruské ministerstvo obrany nezverejnilo oficiálne zábery z priebehu odvodov, ani neuviedlo, koľkým občanom už boli zaslané povolávacie rozkazy.Na sociálnych sieťach sa však objavilo množstvo amatérskych videí z rôznych častí Ruska - vrátane sibírskeho mesta Jakutsk, Chabarovského kraja a Čečenska - údajne zachytávajúcich odvody do armády na základe vyhlásenej mobilizácie. Tieto videá však AFP nedokázala nezávisle overiť.Cimlianskij okrem toho podľa agentúry DPA povedal, že Rusko v rámci pravidelných jesenných odvodov do armády povolalo 120.000 nových brancov. Tí sa však podľa jeho slov nebudú zapájať do. Ich počet je nižší ako minulý rok na jeseň, avšaksúčasné potreby, dodal.Povinná vojenská služba trvá v Rusku jeden rok, pričom pravidelné odvody brancov prebiehajú dvakrát ročne. Cimlianskij ubezpečil, že branci, ktorým sa vojenská služba v týchto dňoch končí, sa budú môcť vrátiť domov.Ruský prezident Vladimir Putin v stredu ohlásil čiastočnú vojenskú mobilizáciu. Minister obrany Sergej Šojgu následne povedal, že povolaných môže byť zhruba 300.000 záložníkov. Aký však bude skutočný rozsah mobilizácie, zatiaľ nie je jasné.Počas stredajších protestov proti mobilizácii zadržali v 38 ruských mestách viac ako 1300 ľudí, uviedlo nezávislé združenia OVD-Info, ktoré v Rusku monitoruje protivládne protesty.