Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. júl 2026Meniny má Kamila
< sekcia Zahraničie

Rusko počas raketových útokov zasiahlo nákladnú loď

.
Na snímke Odesa. Foto: TASR/AP

Rusko takisto zintenzívnilo útoky na ukrajinské prístavy na čiernomorskom pobreží, pripomína DPA.

Autor TASR
Kyjev 18. júla (TASR) - Počas ruských raketových útokov na Odeskú oblasť na juhu Ukrajiny bola poškodená nákladná loď plaviaca sa pod vlajkou Marshallových ostrovov, pričom sa zranili štyria námorníci zo 17-člennej posádky. Miestne úrady to oznámili v piatok v neskorých večerných hodinách, píše TASR na základe správy agentúry DPA.

Šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper napísal na platforme Telegram, že zasiahnutá bola aj „priemyselná infraštruktúra“, pričom došlo k poškodeniu administratívnej budovy, skladu a viac než desiatky áut.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že útok sa zameral na nákladnú loď s tovarom pre ukrajinskú armádu v prístave Pivdennyj (Južnyj), ako aj na nádrže s palivom v prístave Odesa.

Okrem toho sa podľa ruského ministerstva stali terčom útoku aj štyri nákladné lode v prístave Mykolajiv, ukrajinská strana však tieto informácie nepotvrdila, uvádza DPA.

V rámci obrany proti ruskej invázii Ukrajina už niekoľko dní útočí dronmi na plavidlá, ktoré smerujú do prístavov pod kontrolou Ruska v Čiernom a Azovskom mori. Rusko takisto zintenzívnilo útoky na ukrajinské prístavy na čiernomorskom pobreží, pripomína DPA.
.

Neprehliadnite

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela bývalá dlhoročná sólistka Opery SND

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník