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Rusko počas raketových útokov zasiahlo nákladnú loď
Rusko takisto zintenzívnilo útoky na ukrajinské prístavy na čiernomorskom pobreží, pripomína DPA.
Autor TASR
Kyjev 18. júla (TASR) - Počas ruských raketových útokov na Odeskú oblasť na juhu Ukrajiny bola poškodená nákladná loď plaviaca sa pod vlajkou Marshallových ostrovov, pričom sa zranili štyria námorníci zo 17-člennej posádky. Miestne úrady to oznámili v piatok v neskorých večerných hodinách, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper napísal na platforme Telegram, že zasiahnutá bola aj „priemyselná infraštruktúra“, pričom došlo k poškodeniu administratívnej budovy, skladu a viac než desiatky áut.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že útok sa zameral na nákladnú loď s tovarom pre ukrajinskú armádu v prístave Pivdennyj (Južnyj), ako aj na nádrže s palivom v prístave Odesa.
Okrem toho sa podľa ruského ministerstva stali terčom útoku aj štyri nákladné lode v prístave Mykolajiv, ukrajinská strana však tieto informácie nepotvrdila, uvádza DPA.
V rámci obrany proti ruskej invázii Ukrajina už niekoľko dní útočí dronmi na plavidlá, ktoré smerujú do prístavov pod kontrolou Ruska v Čiernom a Azovskom mori. Rusko takisto zintenzívnilo útoky na ukrajinské prístavy na čiernomorskom pobreží, pripomína DPA.
Šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper napísal na platforme Telegram, že zasiahnutá bola aj „priemyselná infraštruktúra“, pričom došlo k poškodeniu administratívnej budovy, skladu a viac než desiatky áut.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že útok sa zameral na nákladnú loď s tovarom pre ukrajinskú armádu v prístave Pivdennyj (Južnyj), ako aj na nádrže s palivom v prístave Odesa.
Okrem toho sa podľa ruského ministerstva stali terčom útoku aj štyri nákladné lode v prístave Mykolajiv, ukrajinská strana však tieto informácie nepotvrdila, uvádza DPA.
V rámci obrany proti ruskej invázii Ukrajina už niekoľko dní útočí dronmi na plavidlá, ktoré smerujú do prístavov pod kontrolou Ruska v Čiernom a Azovskom mori. Rusko takisto zintenzívnilo útoky na ukrajinské prístavy na čiernomorskom pobreží, pripomína DPA.